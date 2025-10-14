Il viaggio di Colombo continua con un nuovo album scritto con parolieri doc della musica italiana

Da Napoli

È previsto per il prossimo mese di novembre il lancio del nuovo lavoro discografico di Tony Colombo. L’album, per il quale ancora non è stato scelto il titolo, conterrà 14 brani i cui autori sono Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato, Giuseppe Turco e lo stesso Tony Colombo.

«Il mio disco è quasi pronto – afferma il cantautore palermitano, ma napoletano d’adozione – in questi mesi ho vissuto notti insonni, emozioni forti e una sola certezza: la musica sa raccontare ciò che le parole da sole non bastano a dire. Sto lavorando a qualcosa che porterà un pezzo di me in ogni nota. Ogni canzone è un viaggio, un ricordo, una promessa. A breve scoprirete il mio nuovo album. Preparatevi a entrare nel cuore di questa storia. Siete pronti?».

Alla realizzazione del nuovo lavoro discografico hanno preso parte musicisti del calibro di Alfredo Golino, Cesare Chiodo, Maurizio Fiordiliso, Phil Palmer, Claudio Romano, Maurizio Bosnia, B-Dog e Sud Est-Orchestra di Bulgaria. Gli studi di registrazione nei quali è stato elaborato il prodotto musicale sono “Splash Napoli” di Peppino di Capri, “Forum Studio” di Roma, “Wav Studio” di Napoli, “CR Studio” di Napoli e “Sud Est” in Bulgaria.

Dopo una strepitosa estate, caratterizzata da un impressionante numero di “sold out” sia in Italia che all’estero, con un totale di 100mila spettatori, Colombo ha iniziato la nuova tournée, dal titolo “Il viaggio continua”, dalla Germania. La lunga serie di concerti toccherà Roma (18 ottobre, teatro Italia), Milano (23 ottobre, teatro Carcano), Liegi (25 ottobre, Palais Des Congres), Colonia (26 ottobre, Santory Saal), Cosenza (13 novembre, teatro Garden), Piano di Sorrento (21 novembre, teatro Delle Rose), Montecatini Terme (23 novembre, teatro Verdi), Bari (Showville, 25 e 26 novembre), Taranto (27 novembre, teatro Orfeo), Latina (29 novembre, teatro D’Annunzio) e Bologna (13 gennaio 2026, teatro Dehon).