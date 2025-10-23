Il sondaggio: FdI continua a cresce e il centrodestra si attesta al 50%. Per il campo largo la “remuntada” resta un miraggio

Noto per "Porta a Porta"

In un quadro sostanzialmente stabile, il partito della premier continua a convincere sempre più italiani. I pentastellati masticano amaro: il M5s perde più di tutti

FdI continua a crescere, conquistando in due settimane mezzo punto percentuale. Il partito della premier arriva così al 30,5%, confermandosi primo senza competitor. Il Pd, che si attesta secondo, si ferma infatti al 23%. Nel quadro sostanzialmente stabile fotografato da Noto per Porta a Porta, si registra poi una batosta per il M5S, che nelle due settimane dal sondaggio precedente perde un punto percentuale tondo.

Il sondaggio: FdI continua a crescere, ora è al 30,5%

Nel dettaglio Fratelli d’Italia passa dal 30 al 30,5%. Anche il Pd guadagna mezzo punto, restando dunque staccatissimo dalla prima posizione: si ferma al 23%. Il Movimento 5 stelle, invece, perde un punto e scende all’11,5%, registrando il calo più consistente tra tutti i partiti. Forza Italia resta stabile al 9%, mentre la Lega perde lo 0,5% e si attesta all’8%. Alleanza verdi e sinistra al 6,5%, cresce dell’1%. Azione resta al 3,5%, Italia Viva-Casa riformista al 2,5%, perdendo lo 0,5%. Infine, +Europa è stabile all’1%, mentre Noi Moderati all’1,5%, l’Udc cede lo 0,5% ed è all’1%.

Col 50% il centrodestra si conferma vera maggioranza nel Paese

In generale, il centrodestra, trainato da FdI, si attesta al 50%, confermandosi maggioranza solidissima, mentre il campo largo, senza Azione, resta assai indietro, fermo al 44,5%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 56% (in calo del 2% rispetto all’ultima rilevazione).