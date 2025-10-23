Il ritorno di Grillo fa tremare Conte. Toninelli chiama l’adunata degli scontenti: “Beppe c’è…”

La guerra stellata

Beppe Grillo torna alla carica e spaventa Conte, già alle prese con la defezione di Chiara Appendino, in rotta col Movimento. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della sera, il fondatore ed ex garante del Movimento 5 stelle ha reso nuovamente fruibile il primo indirizzo internet legato ai pentastellati, ovvero www.movimento5stelle.it – il sito ufficiale del (non) partito di Giuseppe Conte è invece www.movimento5stelle.eu -, una mossa che sarebbe il preludio per un nuovo scontro sul simbolo, per cui aveva già annunciato battaglia legale, con l’ex premier.

Grillo, il simbolo vecchio e la sfida a Conte

Al momento nel sito è visibile il vecchio simbolo, quello con il nome del Movimento in nero e la V in rosso, le cinque stelle gialle e l’indirizzo internet, un link per l’associazione, in cui compare una pec con il rendiconto del 2024 dell’associazione stessa e i due rendiconti per le elezioni europee, sempre del 2024, in cui risulterebbero debito verso Grillo pari a 8.844,41 euro più altri 88 euro. Si tratta del marchio depositato originariamente dall’Associazione Movimento 5 Stelle di Genova, riconducibile proprio a Grillo, prima che il movimento entrasse nella fase contiana. Quel logo era stato registrato per la prima volta nel 2012 in Italia, poi nuovamente nel novembre 2015 all’Ufficio marchi europeo, con Grillo come titolare.

Danilo Toninelli, l’ex ministro del governo gialloverde, intervistato dal “Corriere” spiega: «Grillo non deve riprendersi nulla: il simbolo del Movimento 5 Stelle è già suo per storia e legittimità. È Conte che deve restituirglielo dopo aver snaturato il Movimento: ha eliminato il garante, cancellato il limite dei due mandati e abbandonato la natura post-ideologica trascinando il M5S nel campo della sinistra di sistema. Si faccia un simbolo suo e un partito suo, e lasci a Beppe la possibilità di dare al Movimento una degna sepoltura rigeneratrice». Cosa farà davvero Grillo? «Ha fatto la sua mossa e vuole vedere le reazioni. Lui è un istrione: li sta provocando ed è solo l’inizio di un percorso. O meglio, di uno spettacolo pieno di colpi di scena».