I cori anti-Usa al corteo della Cgil: “Fuori l’Italia dalla Nato!”. Il Pd ha sfilato turandosi le orecchie? (video)

La sinistra del caos

La manifestazione della Cgil a Roma è stata una kermesse di varia umanità, con tante componenti della sinistra in campo, tra cui anche gli anti-Usa, quelli che inneggiano all’uscita dell’Italia dalla Nato e che ovviamente odiamo Trump. Dalla testa del corteo il segretario della Cgil Maurizio Landini ha attaccato i festeggiamenti di Fratelli d’Italia per i tre anni di governo all’hotel Parco dei Principi di Roma. “Non c’è proprio niente da festeggiare. Quelli che non festeggiano sono quelli che sono qua in piazza – aggiunge- perché in questi tre anni la loro condizione di vita e di lavoro è peggiorata, perché chi lavora è sempre più povero e chi è ricco è sempre più ricco“. In mezzo al corteo, anche una delegazione del Pd composta da Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti. In coda, invece, una componente del sindacato, particolarmente aggressiva, ha intonato cori contro la Nato, probabilmente non sentiti da quelli del Pd, che se andassero al governo difficilmente potrebbero consentirsi di far lasciare all’Italia l’alleanza atlantica. Si saranno turati le orecchie?

Il corteo Cgil e i cori anti-Nato (al minuto 2)