Halloween, alla porta della Casa Bianca bussa da Trump un mini-Donald con piccola Melania al seguito: e non è uno scherzetto. Anzi (video)

Dolci sorprese-grandi conferme

Il presidente Usa e la first lady accolgono i bambini in festa con dolcetti e caramelle. Tra i tanti, spunta un ragazzino "travestito" da lui: cappellino Maga, abito blu e cravatta rossa d'ordinanza, oltre che la presidenziale moglie al fianco. Una scena che vale più di mille sondaggi...

Il presidente americano Donald Trump e la first Lady Melania hanno distribuito, come da tradizione, dolcetti ai bambini mascherati per Halloween. Tra fantasmi e supereroi, sulla Casa Bianca si è riversata una marea umana di ragazzini e,. fra loro, anche un bambino “travestito” da Trump con tanto di “piccola Melania” accanto a lui. Cappellino Maga, completo blu e cravatta rossa d’ordinanza, il piccolo non si è lasciato intimidire dalla statura “presidenziale” e ha battuto il cinque al tycoon che si è complimentato con lui per la scelta della “maschera”. La first lady in sedicesima, invece, indossava un cappotto chiaro, sullo stile dei toni caldi e melange amati da Melania.

🔥🤣PRESIDENT TRUMP HIGH 5’S The kid who came dressed up for Halloween as PRESIDENT TRUMP LOL pic.twitter.com/9BFlmkirjp — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 30, 2025

Halloween, Trump distribuisce i dolcetti a un mini-sé con tanto di piccola Melania al seguito

Trump – appena rientrato dal suo viaggio in Asia – e la First Lady hanno accolto sorridendo e divertiti la piccola coppia. E dopo aver dato loro le caramelle, il presidente americano ha chiesto ai due bambini di voltarsi per una foto ricordo con loro. Una scena che vale più di mille sondaggi. Mentre la stampa rigorosamente “anti” continua nella sua campagna mediatica anti-presidenziale e a sferrare attacchi quotidiani contro Donald Trump. E con i salotti radical-chic d’oltreoceano – a partire dalle star liberal hollywoodiane, in servizio effettivo e permanente – che lo dipingono come un mostro da cui fuggire, la realtà irrompe alla Casa Bianca nel giorno di Halloween con la semplicità – e l’immediatezza iconica – di un travestimento infantile.

Una scenetta iconica che vale più di mille sondaggi

E allora, ecco tra i tanti fantasmi, streghe e supereroi globalizzati, spuntare un piccolo Donald Trump al fianco di una “mini-Melania” in cappottino elegante. Cappellino rosso fiammante – l’immancabile Make America Great Again – abito blu e cravatta rossa. Un’iconografia riconoscibile, potente, che non ha bisogno di artifici per colpire l’immaginario collettivo.

L’onda popolare di Trump bussa alla porta della Casa Bianca

Il gesto del bambino, che sceglie di incarnare l’uomo più potente e discusso al mondo, non è un semplice vezzo: è la dimostrazione plastica che il vento politico soffiato da Donald Trump non è una bolla, né un fenomeno passeggero. È un’onda popolare che va oltre l’analisi socio-economica. Un’ondata di consensi che penetra nel tessuto vivo della nazione, arrivando persino a influenzare le scelte ludiche dei più piccoli.

I ritratti della presidenziale coppia in miniatura segno di un successo che esce da quei giardini istituzionali…

Trump, rientrato dai suoi impegni internazionali, accoglie la scena con il sorriso di chi sa di aver vinto una battaglia culturale importantissima: quella che, scavalcando i filtri e le demonizzazioni dei media, arriva direttamente al cuore delle persone. Non un “Tycoon” lontano: ma una figura che, con la sua inimitabile gestualità e il suo stile schietto e diretto, è diventata un simbolo di successo e ribellione civile che i bambini non possono fare a meno di emulare. La prova che la vera politica la si fa in mezzo alla gente, e non nei palazzi ovattati e lontani dall’elettorato. E che il sostegno popolare è la sua arma più affilata…