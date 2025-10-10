Grasse risate su Roberto Saviano defunto, per sua scelta. Lo scrittore protagonista del triste show dei finti morti in tv

Il programma tv

D0vrebbe far ridere, simulando esperienze da morto. Si chiama ‘Roast in Peace’ il nuovo format di Amazon Prime Video, della durata di sei puntate, iniziato ieri sulla piattaforma streaming: un programma nel quale i comici devono celebrare gli “ipotetici funerali” dei Vip italiani. L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” la memoria di illustri personaggi.Protagonisti del programma sono Francesco Totti, Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli e Roberto Saviano, che è stato protagonista nello show di ieri sera.

Tra i comici chiamati a rivaleggiare facendo ridere sui finti morti Vip Edoardo Ferrario confessa di aver affrontato con cautela il “funerale” di un’icona come Francesco Totti: “Sui morti si può ridere senza problemi, il difficile è ridere dei vivi,” scherza. “Ma quando ho saputo che c’era Totti, ho detto subito che dalla mia bocca non sarebbe uscito un insulto. Ho finito per fargli un elogio mentre facevo il roast di qualcun altro!”.