Giustizia, nasce al Cis il comitato per il “Sì” al referendum per la separazione delle carriere

Le iniziative

Cultura - di Redazione - 9 Ottobre 2025 alle 20:15

Presso la sala convegni del C.I.S.  in via Etruria 79  Roma si è svolta la riunione del Comitato Nazionale Giustizia presieduto dal senatore di FdI Sergio Rastrelli, Segretario della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica. Contestualmente è stato costituito alla presenza del notaio Claudio Togna e dell’avvocato Carlo Scala il primo “Comitato per il SI” al referendum costituzionale per la separazione delle carriere nella magistratura. Il comitato per il sì che è il primo comitato in Italia è coordinato dall’avvocato Romolo Reboa e ne fanno parte il professor  Fabio Verna, l’avvocato  Filippo Carusi e l’avvocato Flavia Cerquetti. Grande e inenso il dibattito su un tema su cui verte la riforma voluta dal governo Meloni.

Riunione al Cis del Comitato nazionale Giustizia

La sede del comitato è costituita presso lo studio Reboa ( sito in via Flaminia 213 – Roma). Nel dibattito si sono avvicendate le relazioni introduttive e i saluti di Domenico Gramazio, Pietro Giubilo, Giovanni Quarzo capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, del presidente della Commissione bilancio della Regione Lazio Marco Bertucci e dell’onorevole Andrea Volpi. Nella Sala convegni del Cis che ha ripreso i suoi appuntamento culturali e politici è stato ampio e approfondito il dibattito sui temi della giustizia:  in particolare sulla situazione carceraria in Italia
Al termine dell’incontro il notaio Togna e l’avvocato Scala hanno messo nero su bianco una serie di iniziative che saranno oggetto dei prossimi incontri che verranno programmati. Contestualmente verranno calendarizzate le predentazioni di libri e i vari approfondimenti sui temi chiave della politica italiana.

 

