Gesto choc a San Pietro, urina sull’altare davanti a centinaia di persone: bloccato dagli agenti di sicurezza (video)

Papa Leone sconcertato

Un atto blasfemo e scioccante si è verificato a San Pietro lo scorso venerdì nella Basilica di San Pietro a Roma. Un uomo, dopo aver eluso il blocco degli agenti di sicurezza, ha raggiunto l’altare della Confessione e poi vi ha urinato. A riportare la notizia per primo è stato Il Tempo, che ha ricordato come lo scorso febbraio un altro uomo di origini romene fosse salito sull’altare, facendo cadere alcuni candelabri predisposti per una celebrazione liturgica. Anche Papa Leone XIV sarebbe stato informato dell’accaduto, apprendendo con sconcerto la notizia. Come ha sottolineato il quotidiano romano, non è da escludere che il pontefice voglia comprendere come sia stato possibile tutto ciò, chiedendo conto al servizio di sicurezza. Secondo Il Giornale, i vigilantes non hanno impiegato molto tempo per raggiungere il responsabile, che ormai aveva già commesso lo sfregio.

Orina sull’altare della Basilica di San Pietro: choc tra i presenti

Il responsabile del gesto, che non si è minimamente curato delle centinaia di persone presenti, è stato successivamente bloccato dalla gendarmeria vaticana. Poi gli agenti l’hanno portato via, forse per interrogarlo in merito alla vicenda. Subito dopo l’allontanamento, l’area è stata circondata e pulita, per evitare che potessero sopraggiungere dei danni ai marmi antichi e pregiati. A quanto pare non ci sono danni permanenti e non è altrettanto chiaro se il rito di purificazione, previsto in questo caso, sia già stato fatto o se avverrà prossimamente. Per il momento non si conosce l’identità e la nazionalità dell’uomo che ha orinato sull’altare.