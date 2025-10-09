Gaza, c’è la firma di Hamas e di Israele al piano di pace definitivo: telefonata “emozionante” tra Netanyahu e Trump

L'annuncio

La firma, di Hamas e di Israele, è arrivata alle 15.13 di una giornata storica, in Egitto, sotto la versione finale dell’accordo sulla prima fase del piano Trump per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato dalla portavoce dell’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Tal Heinrich secondo cui l’accordo prevede che il cessate il fuoco entri in vigore 24 ore dopo l’ok del governo e dopo 72 ore inizi il rilascio degli ostaggi. Inoltre, dopo che gli ostaggi israeliani verranno rilasciati da Hamas, l’esercito israeliano manterrà il controllo di circa il 53 per cento della Striscia di Gaza.

Gaza, la firma c’è sotto la versionBenjamin Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico ”emozionante” con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e finale dell’accordo di pace

Il primo ministro israeliano dopo l’annuncio dell’accordo raggiunto su Gaza tra Israele e Hamas, ha poi aggiunto una portavoce dell’ufficio del premier israeliano, Shosh Bedrosian, incontrando i giornalisti.

“In una telefonata di questa mattina il primo ministro Netanyahu ha ringraziato il presidente Trump per il suo impegno di leadership globale che ha reso tutto questo possibile”, ha detto Bedrosian. “E’ stata una conversazione molto emozionante e affettuosa, durante la quale entrambi i leader si sono congratulati a vicenda per questo traguardo storico”, ha aggiunto.

Le cancellerie internazionali hanno accolto all’unanimità con favore l’annunciato accordo tra Israele e Hamas sulla “prima fase” del piano di Donald Trump in 20 punti per la “fine del conflitto a Gaza”. Sono passati più di due anni dalla strage del 7 ottobre 2023 in Israele e dall’inizio, in risposta, delle operazioni militari israeliane che da allora hanno martellato la Striscia di Gaza finita nel 2007 in mano a Hamas. Per molti, dopo tre giorni di contatti intensi in Egitto, è finalmente arrivata una “svolta”, ma c’è cauto ottimismo. Saranno ore e giorni intensi per la diplomazia. Trump è atteso nella regione, in Egitto e Israele.

Ecco cosa è stato concordato, quali saranno i prossimi passi e cosa ‘manca’.

L’accordo è sulla cosiddetta “prima fase” del piano Trump. Il testo sulla “prima fase” del piano è stato firmato stamani in Egitto, secondo Tal Heinrich, una portavoce dell’ufficio del premier israeliano citata dal giornale israeliano Haaretz, senza precisare chi abbia firmato il documento. Dovrebbe prevedere il rilascio degli ostaggi (48 sono nella Striscia e si ritiene solo 20 siano vivi), l’inizio del ritiro graduale delle forze israeliane dalla Striscia e la liberazione di detenuti palestinesi. Secondo Trump, probabilmente gli ostaggi israeliani verranno rilasciati “lunedì”. Gli ostaggi vivi saranno liberi probabilmente domenica, stando a un funzionario citato da New York Times.

Secondo tre fonti israeliane sentite dalla Cnn, Hamas potrebbe non sapere dove si trovino i resti degli ostaggi deceduti o non essere in grado di recuperarli. Dalle fila di Hamas, il portavoce Hazem Qassem ha detto alla tv satellitare al-Jazeera che “se le condizioni sul campo lo permetteranno” gli ostaggi “potranno essere rilasciati tutti insieme” e ha confermato che il gruppo ha “informato i mediatori delle difficoltà legate alla consegna dei corpi dei defunti”. Il sito di notizie israeliano Ynet ha scritto di una ‘task force internazionale’, con la partecipazione di Israele, Usa, Egitto, Qatar e Turchia, che dovrebbe collaborare a localizzare i corpi degli ostaggi deceduti nella Striscia.

Sul punto dei detenuti palestinesi che dovrebbero essere scarcerati in cambio della liberazione degli ostaggi, resta da chiarire se tra coloro che verranno liberati ci saranno i ‘big’ Marwan Barghouti e Ahmed Saadat. Non sarà così secondo una fonte citata dalla Cnn. Non ci sarà Barghouthi stando alla portavoce dell’ufficio del premier israeliano. Mentre fonti coinvolte nei negoziati hanno detto ad al-Arabiy al-Jadeed, giornale del Qatar, che Israele ha accettato di scarcerare Barghouti, Saadat e anche altri esponenti di Hamas.

Secondo l'ufficiale israeliano, le 72 ore concesse a Hamas per rilasciare i restanti ostaggi scatteranno una volta completato l'iniziale ritiro delle forze israeliane. Secondo la portavoce dell'ufficio del premier israeliano, il conteggio delle 72 ore inizierà dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco e dopo il rilascio degli ostaggi i militari israeliani manterranno il controllo di circa il 53% della Striscia di Gaza.