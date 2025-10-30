Garlasco, colpo di scena: indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio. Avrebbe pagato i giudici

Lo scoop del Tg1

Nuova svolta nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi, a Garlasco. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, risulta indagato per corruzione. Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. “Alcuni elementi trovati durante la perquisizione dell’abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c’è stato un passaggio di denaro, lo ha orchestrato lui”. Così una fonte qualificata spiega all’Adnkronos la scelta odierna di iscrivere nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea, con l’accusa di corruzione. La notizia, anticipata dal Tg1, viene confermata da fonti qualificate.

Per la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio ad avere un ruolo nella presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che nel 2017 chiese rapidamente l’archiviazione di Andrea Sempio, ora nuovamente indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Oltre al famoso biglietto scritto a mano trovato in casa Sempio, ci sarebbero anche altri elementi contro il nuovo indagato. Giuseppe Sempio ha sempre sostenuto che i soldi di cui si parla in alcune intercettazioni sono serviti per pagare in contanti (e senza ricevuta) il vecchio pool difensivo.

Il padre di Andrea Sempio e quell’appunto che lo inguaia

Nella perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, era stato trovato un appunto scritto dal padre Giuseppe: ‘Venditti gip archivia per 20.30 euro’. L’interpretazione degli inquirenti e’ che Venditti sarebbe stato corrotto con 20-30mila euro per agevolare l’archiviazione di Andrea Sempio dall’accusa di avere ucciso Chiara Poggi nel 2017. Il nuovo sviluppo fa immaginare che a corrompere Venditti potrebbe avere contribuito, secondo l’impostazione della Procura bresciana, proprio il padre di Andrea. ù

“Giuseppe Sempio non ha ricevuto nessuna notifica, nessun atto da cui risulti che e’ indagato”, ha fatto intanto sapere all’AGI l’avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio dopo avere appreso la notizia che Giuseppe Sempio è indagato per corruzione.