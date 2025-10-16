Francesca Pascale: “Meloni vero leader internazionale, è l’erede di Silvio. Elly va bene per il carro del Pride” (video)

Intervista a sorpresa

«Giorgia Meloni è un leader che rispetto, che stimo e che non voto per alcune ragioni. Ma oggi, dopo Silvio Berlusconi, è l’unico leader che riesce ad andare in Europa, in America, nel mondo in generale e costruire un dialogo. Prima di lei c’era riuscito solo Berlusconi». A dirlo nell’intervista al podcast di Gurulandia Francesca Pascale, per quindici anni compagna del leader di Forza Italia.

Elly va bene per andare sul carro del Pride a ballare

«Tolta Meloni chi mettiamo? – chiede ancora Pascale – Elly? Andiamo col carro con le piume a ballare. Ma se fosse lei l’alternativa sarebbe la catastrofe più totale». Pascale, che premette di essere amica della leader Pd e di stimarla, sottolinea: «Schlein è una persona di cultura, ma è un prodotto chimico dell’establishment del Pd. Ha scelto una donna lesbica, preparata per metterla in contrapposizione a Meloni». A sostegno della sua tesi per cui la leader dem non sarebbe adeguata per il ruolo, prende come esempio le trattative che hanno portato a Roberto Fico candidato governatore per il campo largo. «Guardiamo le Regionali in Campania, ha vinto De Luca a mani basse e ha vinto De Luca, non la Schlein perché lei non è leader e non lo sarà mai».

Pascale: mai stata di sinistra, sono liberale e berlusconiana

«Sei più di destra o di sinistra?», le chiedono i conduttori del podcast. «Io sono classe ’85 e non sono mai stata di sinistra. Sono liberale e sposo dei temi che sono a sinistra, ma il problema che li ha monopolizzati. Sono liberale e berlusconiana e sempre rimarrò tale. Mi sento più vicino al centrodestra e sono più liberale ed europeista. Una Europa simile ai padri fondatori».

Quando Putin lanciava la pallina a Dudù nei corridoi di Palazzo Grazioli

Non mancano nel podcast che dura oltre un’ora aneddoti su Berlusconi e i suoi ospiti illustri. «Ho avuto modo – ricorda Francesca Pascale – di conoscere Putin nel corridoio di Palazzo Grazioli. C’era questo fermento di sicurezza da film, i cellulari non funzionavano. Arriva il momento della cena, russa per metterselo a suo agio. Putin che lanciava la pallina a Dudù nel corridoio».

«Il più grande insegnamento di Berlusconi? Lo studio. Mi diceva che il denaro è l’ultimo mezzo. Se ci credi devi lavorare a studiare per raggiungere quel traguardo. Ho fatto ‘l’università di Berlusconi’ per 15 anni, vederlo rapportarsi con l’altro è stato motivo di insegnamento nella vita. Quando diceva: mi faccio concavo e convesso non era per ipocrisia, ma per adattarsi al dialogo, perché la politica è confronto».