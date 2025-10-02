Flotilla, scintille in aula tra 5Stelle e maggioranza. “Chi incendia le piazze uccide la democrazia”

Il dibattito in Parlamento

Il capogruppo pentastellato Ricciardi provoca, Lega e FdI gli ricordano che non si difendono le ragioni dei bambini di Gaza bloccando il Paese

Scintille tra M5s-Lega e FdI nell’Aula della Camera dopo le comunicazioni del vicepremier Antonio Tajani. Un confronto dai toni abbastanza duri tra i pentastellati e gli esponenti della maggioranza, che hanno sottolineato l’inutilità della violenza e delle proteste di piazza e i gravi rischi per la democrazia. E il ruolo preponderante nell’agitazione popolare proprio del Movimento guidato da Giuseppe Conte.

Il j’accuse di Ricciardi e del Movimento Cinquestelle

Dopo aver parlato di Flotilla, il capogruppo dei pentastellati Riccardo Ricciardi ha affermato: “Io ieri c’ero in quelle piazze” che hanno protestato a Roma “e non vedevate l’ora che assaltassero questi palazzi, invece è stata una manifestazione di indignazione” per la postura su Gaza. Ricciardi poi ha avvertito: “Qualsiasi cosa accada nessuno strumentalizzi”, sarebbe “repellente dopo non aver detto nulla in questi anni” su Gaza.

La maggioranza risponde: “Tornano i cattivi maestri”

Puntuali sono arrivate le risposte degli esponenti della maggioranza che hanno replicato a muso duro alle parole del capogruppo dei Cinquestelle.

“Chi incendia le piazze uccide le democrazia, tornano i cattivi maestri – ha detto subito dopo Paolo Formentini della Lega – Non sogniamo di abbattere il governo con la violenza”. “Molto grave è che questa gente sia scesa nelle strade nel tentativo di occupare strade scuole”, ha detto Salvatore Caiata di FdI. “La politica non si fa così, forzando blocchi, portando gente in strada, non si aiutano i palestinesi scioperando e occupando le strade”, ha aggiunto. Caiata poi ha fatto appello a Pd e Avs a votare la risoluzione di maggioranza centrata solo sul piano di pace, “non ai Cinquestelle, perché sono interessati a fare speculazione politica”.

Quando Ricciardi in Aula ha parlato del valore ‘politico’ della Flotilla, tra i banchi della maggioranza molti parlamentari hanno rumoreggiato. “Sì, politico! Ben svegliati”, ha risposto a quel punto il pentastellato, tra la ilarità dei rappresentanti dei partiti del centrodestra.