Flotilla, 19 barche intercettate, 22 italiani a bordo. Ma gli “attivisti eroi”: andiamo avanti

Al momento sarebbero 19 le imbarcazioni della Flotilla intercettate dalla Marina israeliana. Lo si apprende dal sito degli attivista che dà le rotte in tempo reale. Tra le navi anche la ‘Morgana’, sulla quale viaggiavano due dei 5 parlamentari italiani a bordo (Marco Croatti 5Stelle e Benedetta Scuderi Avs). Sarebbero 22 in tutto gli italiani che risultano a bordo delle imbarcazioni intercettate. Nella lista 30 partecipanti dalla Spagna, 21 dalla Turchia e 12 dalla Malesia.

Ma la Flotilla va avanti nella sua sfida pirotecnica sotto i riflettori. “La Global Sumud Flotilla continuerà imperterrita la sua missione”, è l’annuncio provocatorio. Saif hadichiarato che la missione continuerà fino a quando l’ultima nave non sarà trattenuta: “La missione sta andando avanti. Continuiamo a navigare nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza”. Su 44 barche della missione, 23 sono tuttora in navigazione verso Gaza, mentre 2 sembrano aver cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione Cipro.

Le prime imbarcazioni intercettate dalla Marina israeliana o sono state Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Huga, Sirius, Spectre e Yulara. Poi, l’elenco si è allungato progressivamente di ora in ora con Hio, Morgana, Otaria, Seulle, Mohammad Bhar, Florida, Oxygono, Captain Nikos, All In e Karma. Tra i fermati anche Greta Thunberg. “Diverse navi della Flotilla sono già state fermate in modo sicuro e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano. Greta e i suoi amici sono sani e salvi”. Così sui social il ministero degli Esteri israeliano che pubblica il video che mostra l’attivista svedese mentre viene scortata via da un militare israeliano.

Tajani: i fermati dovranno aspettare due-giorni per la festa dello Yom Kippur

Gli attivisti della Flotilla fermati al largo di Gaza “dovranno tutti aspettare due-tre giorni perché essendoci la festa dello Yom Kippur fino a domani sera nessuna pratica sarà disbrigata. Quindi aspetteranno in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Porta a Porta, spiegando che gli attivisti verranno rimpatriati “con degli aerei, il nostro servizio consolare assisterà gli italiani”.