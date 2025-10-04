Flash mob di Gioventù nazionale a Torino: “Italia tra i primi Paesi al mondo per gli aiuti a Gaza” (video)

Stoccata ai compagni

C’è modo e modo di manifestare per esprimere solidarietà verso i civili vittime di una guerra. I pro-Pal dell’estrema sinistra, che hanno messo a ferro e fuco le città italiane nelle ultime settiamane, dovrebbero imparare qualcosa dai ragazzi di Gioventù nazionale di Torino. I giovani di destra hanno organizzato un flash mob nel capoluogo piemontese, per ricordare l’impegno del governo Meloni per aiutare la popolazione palestinese.

Nel video della manifestazione, pubblicato su Instagram, i militanti di Gn hanno esibito cartelli con le scritte “Italia, nazione non islamica che ha evacuato più persone da Gaza per curarle nei propri ospedali2, oppure “Italia, tra le prime nazioni al mondo per la consegna di aiuti”. Non sono mancate le critiche ai compagni e infatti su un cartello si legge: “Centri sociali, sciacalli della causa palestinese per un momento di notorietà”. Non le mandano a dire, ma soprattutto tengono all’immagine del Paese e alla verità politica.

I militanti torinesi di Gioventù Nazionale hanno affidato ai social il comunicato in cui spiegano il motivo dell’azione: “Davanti alla tragedia che sta vivendo la popolazione palestinese, assistiamo da giorni ad uno sciacallaggio insopportabile da parte dei soliti noti dei centri sociali, in cerca di quel briciolo di notorietà che possono ottenere cavalcando l’ennesima battaglia politica di cui a loro non frega nulla”.

Poi hanno fatto qualche esempio sulle devastazioni dei pro-Pal, che hanno usato diversi stratagemmi per giustificare il loro pessimo operato: “Abbiamo visto come il loro presunto interesse per i civili palestinesi si sia concretizzato nella distruzione delle OGR, o come, con la Flotilla, sotto la farsa di una missione umanitaria sia andata in scena l’ennesima passerella utile a politici e attivisti vari a farsi delle foto in barca e vendersi come salvatori, senza nei fatti consegnare un singolo pacco di aiuti”.

I ragazzi di destra si sono quindi rivolti agli utenti social lanciando un appello: “Quando vedrete i soliti centri sociali giocare alla rivolta per le strade, ricordate chi interviene davvero e chi invece cavalca solo l’ennesima tragedia“.