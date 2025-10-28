Femminicidio a Verona: 33enne uccisa a coltellate, fermato il compagno. Era già stato denunciato ai carabinieri

È un 41enne straniero

Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola con colpi di coltello. L’uxoricida – da quanto si è appreso – è già stato arrestato dai carabinieri che stanno procedendo con i rilievi.

L’uomo, Reis Pedroso Douglas, ha 41 anni ed è accusato di avere ucciso “con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate” la compagna Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, di 33 anni, anche lei brasiliana. Lo scrive la procura di Verona in una nota, spiegando che il fermo è stato eseguito la notte scorsa dai carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda. L’uomo aveva chiamato i carabinieri verso mezzanotte, manifestando intenti suicidi. Per questo sono partiti gli accertamenti e, a seguito di sue ammissioni, il cadavere è stato rinvenuto nell’abitazione di Castelnuovo del Garda. Il coltello invece è stato rinvenuto all’interno della vettura di Pedroso. Già in passato, la donna si era rivolta ai carabinieri per i maltrattamenti ricevuti dal fidanzato, ma poi aveva deciso di ritirare la denuncia fatta.

A causa della situazione malsana che si respirava all’interno dell’abitazione, alla vittima era stato tolto l’affidamento della figlia, che aveva concepito da un’altra relazione. Era stato il padre della piccola a chiedere l’applicazione del provvedimento. I conoscenti della donna conoscevano ciò che accadeva in quella casa e proprio per questo hanno pensato al peggio. Il caso di Castelnuovo del Garda si inserisce nei numerosi episodi di femminicidio catalogati in Italia nel 2025. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Interno, più di 70 donne sono state uccise da partner o ex partner dall’inizio dell’anno.

Cosa succede quando una donna ritira una denuncia?

La legge italiana garantisce alla vittima di ritirare la querela per maltrattamenti o violenza domestica solo in determinati casi. Tuttavia, come riporta Tgcom24, se il reato viene considerato “procedibile d’ufficio”, la misura può continuare anche senza il consenso della persona offesa. Nonostante ciò, molte donne decidono di non ratificare la denuncia per paura di ritorsioni, dipendenza economica o pressione psicologica.