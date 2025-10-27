Luna di miele

FdI da record al 31,2%: il sondaggio di Mentana certifica un altro lunedì nero per Schelin & Conte

Il partito della premier si conferma primo, in crescita e senza competitor: il Pd cala e allunga la distanza dal vertice, il M5s perde ancora di più e fa peggio di tutti

Politica - di Natalia Delfino - 27 Ottobre 2025 alle 20:47

Altro sondaggio amaro per la sinistra, che ancora una volta vede i propri sogni di spallata mandati in frantumi dalle intenzioni di voto degli italiani. L’appuntamento fisso del lunedì sera con il sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana restituisce ancora una volta un centrodestra in crescita trainato da FdI, a fronte del costante affanno di Pd e M5S, entrambi in calo rispetto alla scorsa settimana. Tutti i numeri del sondaggio di Mentana: FdI da record al 31,2% Le variazioni sono minime, come è inevitabile che sia in un così breve intervallo di tempo. Al contempo però sono la conferma di un andamento consolidato, con FdI che allunga sempre di più la distanza dal Pd. Il partito di via della Scrofa guadagna lo 0,2% e arriva al consenso record del 31,2%, in una settimana per altro dominata dai temi della manovra: evidentemente, non solo gli italiani non registrano quel disastro urlato dalla sinistra, ma rafforzano la loro fiducia nel partito della premier. Il Pd cala e il M5S perde più di tutti Di contro, il Pd perde lo 0,1% e scende al 22%. Va peggio al M5S, che scende dello 0,4%, attestandosi al 12,8% e registrando il calo più forte tra tutti i partiti. Perde qualcosa anche la Lega, che scende all’8,2%, dopo aver ceduto lo 0,3%. Cresce, invece, Forza Italia, che con un +0,2% sale all’8,1%. Guadagnano lo 0,2% anche Avs, che si attesta al 6,8%; Azione, che arriva al 3,1%; Italia Viva, che sale al 2,5%. Perde, invece, lo 0,2% +Europa. Infine, stabile all’1% Noi Moderati.