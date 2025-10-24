Edicola SOSTIENICI

Fazzolari: “Il successo del Btp Valore è segno della fiducia degli italiani nel governo”

Oltre 16,5 miliardi di euro

Politica - di Maurizio Ferrini - 24 Ottobre 2025 alle 16:05

«Grande soddisfazione per il successo del Btp Valore. Il fatto che le famiglie italiane abbiano scelto di acquistare ulteriori 16,5 miliardi di titoli di Stato italiani, in aggiunta a quelli delle precedenti emissioni retail, è un chiaro segno di fiducia nei confronti dello Stato italiano e dell’attuale Governo. La fiducia degli italiani per la serietà con la quale il premier Meloni e il ministro Giorgetti gestiscono i conti pubblici ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa, che è fatta di lotta agli sprechi e tutela del bene comune». Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo.

Btp Valore: raccolti contratti per oltre 16 miliardi e mezzo di euro

Nell’ultimo giorno di collocamento il Btp Valore ha registrato ordini per oltre 1,26 miliardi di euro con 42.350 contratti. La domanda totale è arrivata a oltre 16,5 miliardi. L’emissione precedente a maggio 2024 aveva raccolto 11 miliardi. 

In una nota, il ministero dell’Economia ha riportato i dati nel dettaglio, precisando che che si è conclusa, con 16.572,074 milioni di euro raccolti e 506.992 contratti registrati, la sesta emissione del Btp Valore avviata il 20 ottobre. I tassi annuali definitivi del titolo sono confermati sul livello annunciato lo scorso 17 ottobre: 2,6% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,1% per il 4° e 5°; 4% per il 6° e 7° anno.

L’importo – prosegue la nota del Mef – coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot, il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm e il supporto delle due banche co-dealer Mps e e Banca Sella Holding.

Il titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza alla stessa data nel 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 7 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.

 

 

