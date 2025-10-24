Fazzolari: “Il successo del Btp Valore è segno della fiducia degli italiani nel governo”

Oltre 16,5 miliardi di euro

«Grande soddisfazione per il successo del Btp Valore. Il fatto che le famiglie italiane abbiano scelto di acquistare ulteriori 16,5 miliardi di titoli di Stato italiani, in aggiunta a quelli delle precedenti emissioni retail, è un chiaro segno di fiducia nei confronti dello Stato italiano e dell’attuale Governo. La fiducia degli italiani per la serietà con la quale il premier Meloni e il ministro Giorgetti gestiscono i conti pubblici ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa, che è fatta di lotta agli sprechi e tutela del bene comune». Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo.

Btp Valore: raccolti contratti per oltre 16 miliardi e mezzo di euro

Nell’ultimo giorno di collocamento il Btp Valore ha registrato ordini per oltre 1,26 miliardi di euro con 42.350 contratti. La domanda totale è arrivata a oltre 16,5 miliardi. L’emissione precedente a maggio 2024 aveva raccolto 11 miliardi.

In una nota, il ministero dell’Economia ha riportato i dati nel dettaglio, precisando che che si è conclusa, con 16.572,074 milioni di euro raccolti e 506.992 contratti registrati, la sesta emissione del Btp Valore avviata il 20 ottobre. I tassi annuali definitivi del titolo sono confermati sul livello annunciato lo scorso 17 ottobre: 2,6% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,1% per il 4° e 5°; 4% per il 6° e 7° anno.

L’importo – prosegue la nota del Mef – coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot, il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm e il supporto delle due banche co-dealer Mps e e Banca Sella Holding.

Il titolo ha data di godimento 28 ottobre 2025 e scadenza alla stessa data nel 2032. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei 7 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.