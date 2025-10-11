Famiglia divorata dalle fiamme nella periferia di Milano: morti padre, madre e figlio nell’incendio di una palazzina

Tragedia nel Milanese. E’ di tre morti il bilancio di un incendio divampato nella notte in un appartamento di un palazzo a Cornaredo. A quanto si apprende le vittime sarebbero tre membri di una famiglia, padre, madre e figlio. Sul posto, in via Cairoli, sono intervenuti i vigili del fuoco. L’appartamento si trova al primo piano di un condominio di sei piani. Quaranta residenti sono stati evacuati dallo stabile. Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Corsico.

I tre membri della famiglia divorata dalla fiamme sono un 88enne, una 85enne e il figlio 55enne. Nel frattempo, le attività di messa in sicurezza e di smassamento all’interno dell’appartamento si sono concluse. Sul posto rimane dislocata una Aps del distaccamento di Rho per consentire ai cinquanta residenti evacuati di recuperare alcuni beni dai propri appartamenti. L’edificio è stato reso inagibile. E’ stato inoltre attivato il Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione Regionale dei vigili del fuoco che avrà il compito, insieme ai carabinieri di Corsico, di capire le origini dell’incendio.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero propagate intorno alle 4.30 di notte per cause probabilmente accidentali. Anche se su questo punto sono ancora in corso i rilievi degli investigatori. Tutto è accaduto in una palazzina di sei piani in via Cairoli dove abitano 17 famiglie per un totale di una cinquantina di persone che sono state tutte evacuate dai vigili del fuoco. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai pompieri. Le vittime vivevano in un appartamento al primo piano e non hanno avuto scampo.