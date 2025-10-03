Fabio Fazio si imbarca sulla Flotilla con Richard Gere alla prima di “Che tempo che fa”: pronti e via contro il governo

A urne aperte in Calabria

Domenica sera alle ore 19,30 sul Nove torna Che tempo che fa con un Fabio Fazio bello tonico, si può dire, animato da vis pugnandi contro la politica del governo. E questo – va sottolineato- ad urne aperte in Calabria- visto che si procederà con il voto fino a lunedì. Con cosa esordisce Fazio? Facile. Con Flotilla, Gaza e “vippaio” al seguito. E chi se non Richard Gere in versione attivista può essere l’ospite numero uno? Le anticipazioni sulla prima puntata sono state date da Affariitalaini.it. Gere è grande ammiratore dei “flotilleros” e uno solito ad intromettersi con giudizi pesanti e mainstream sulla politica italiana. Così ospite e conduttore si imbarcheranno – politicamente parlando” sulla Flotilla, sulla quale l’attore aveva esternato pochi giorni fa.

Fazio-Gere: aspettiamoci il sermone antigovernativo. A urne aperte…

Ricorderete quando dette una lezioncina dal red carpet della sfilata Armani sulla missione della Flotilla: “Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun’altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto”. Ancora: “Dobbiamo informaci, dobbiamo dire no quando è importante dire no. Dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti. Altrimenti vuol dire che ci meritiamo il mondo in cui viviamo”.

Richard Gere da Fazio in versione attivista

Il conduttore – ci possiamo giurare- riprenderà il filo (rosso) del discorso. Ricordiamo che Richard Gere – già ospite lo scorso anno- è lo stesso che salì a bordo dell’Open Arms in piena bagarre politica contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Ricordiamo che ha il vizietto di entrare a gamba tesa sulla politica migratoria del governo. Avrebbe dovuto addirittura testimoniare contro l’ex ministro dell’Interno, ma poi non si recò nell’aula bunker di Palermo. Dunque, pronti, partenza, via. Sarà l’attore di American Gigolo a battezzare la prima puntata con una lunga intervista. Il talk show diretto e condotto da Fabio Fazio festeggia domenica 5 ottobre il suo ventitreesimo compleanno. Ci sarà come sempre Luciana Littizzetto a fare la morale politica sulla qualunque. Dunque, il messaggio di Fazio è chiaro. Prepariamoci all’ennesimo pistolotto politico. Un caso di uso politico dell’intrattenimento in quanto andrà in onda a urne aperte….