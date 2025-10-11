Era sopravvissuto alla strage del 7 ottobre: si è dato fuoco dopo l’accordo di pace. Il post d’addio sui social

Trovato un messaggio d'addio

Roei Shalev, un sopravvissuto al massacro del Nova Festival compiuto ha Hamas in cui fu uccisa anche la sua compagna Mapal Adam, si è tolto la vita la scorsa notte. Lo riportano diversi media israeliani e internazionali, dando conto di un messaggio che aveva pubblicato sui suoi social media poco prima della sua morte.

Il drammatico post social in cui annuncia il suicidio

Alcune ore prima che il suo corpo fosse trovato, Roi Shalev ha scritto un post sui social media spiegando che “non ce la faceva più” e chiedendo perdono. “Per favore, non arrabbiarti con me, per favore. Nessuno mi capirà mai, e va bene così, perché non si può capire. Voglio solo che questa sofferenza finisca. Sono vivo, ma dentro è tutto morto”, ha scritto.

La testimonianza di Roei Shalev a un evento pubblico, un anno dopo la strage

Le telecamere a circuito chiuso hanno mostrato il ventinovenne in una stazione di servizio mentre riempiva una tanica con carburante. La sua auto è stata trovata in fiamme all’uscita di un’autostrada nei pressi dei Netanya, e i vigili del fuoco hanno successivamente trovato il suo corpo nel veicolo. La polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto.

Roei Shalev ha visto trucidare la sua compagna

Il 7 ottobre 2023 Shalev e Adam stavano ballando con la loro amica Hilly Solomon, 26 anni, quando il rumore dei razzi ha sovrastato la musica e il trio è fuggito, scrive Sky News. In seguito si sono nascosti sotto un’auto, ma sono stati avvistati e colpiti diverse volte. Shalev ha raccontato di aver aspettato sette ore “strazianti” con due proiettili nella schiena, con la sua compagna e la sua amica morte accanto a lui, fino all’arrivo dell’esercito israeliano. Sua madre si è tolta la vita pochi giorni dopo il massacro.

“In una sola settimana, ho perso tre delle donne più importanti per me al mondo”, aveva scritto su una pagina di raccolta fondi per i sopravvissuti e le loro famiglie. “Quel giorno