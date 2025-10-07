Emiliano (al ridicolo) dichiara guerra a Netanyahu: ecco perché la Regione Puglia ha denunciato Israele

"La Regione è persona offesa"

La giunta della Regione Puglia, guidata dal presidente Michele Emiliano, ha oggi deciso di sporgere denuncia nei confronti del governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace della Global Sumud Flotilla. Lo si legge in una nota della Regione Puglia.

Almeno tre i pugliesi arrestati dopo essere stati intercettati e arrestati in acque internazionali: portavano aiuti umanitari alla popolazione di Gaza su piccole barche battenti bandiera italiana.

“La consumazione – dichiara Emiliano – di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti nelle carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle stesse imbarcazioni, configurano reati gravissimi che ledono i valori e i principi fondamentali dello Statuto della Regione Puglia che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele”.

Emiliano vs Israele in nome dei missionari pugliesi della Flotilla

Tra i “missionari pugliesi”, con Francesca Amoruso e Lorenzo D’Agostino il più noto è Tony Lapiccirella, attivista barese, 35 anni, di “professione” attivista a tempo pieno. Esempio del comunista del terzo millennio, prima della missione per Gaza nel suo cursus honorum vanta peregrinazioni per il globo “per il diritto alla casa e contro la speculazione edilizia, dopo esperienze in Germania, Europa e America, è tornato in Puglia. Era anche presente alle proteste del G7 in Puglia, a Borgo Egnazia. Nei mesi scorsi è entrato nella Freedom Flotilla Italia”.

L’attivista pugliese Tony La Piccirella asfaltato da Bruno Vespa

Proprio Lapiccirella ha subito il liscia e busso di Bruno Vespa a Porta a Porta, accusando l’equipaggio della missione di non curarsi davvero delle sorti della popolazione palestinese: «Posso dire che non ve ne fotte niente di portare gli aiuti alle persone? Voi volevate stabilire un collegamento diretto, non riuscirete ad averlo e lo sapevate prima di partire».

Il lamento di La Piccirella: “Sono tornato dalla Flotilla col mal di gola”

L’attivista pugliese, all’arrivo a Fiumicino, si è lagnato del trattamento avuto nelle carceri israeliane, ma dopo la liberazione ha festeggiato. «Ho fumato tante sigarette e abbracciato compagni e cuori fino a tardi», ha aggiunto. «Mi fa male la gola, ma mi stanno prendendo cura». Già dimenticati gli aiuti alla popolazione di Gaza, che istituzioni internazionali e la chiesa cattolica attraverso il cardinale Pizzaballa avevano garantito di consegnare. Ma evidentemente non era quello il vero scopo della missione della Flotilla.