Elkann ai lavori “in prova”, Juve allo sbando, Tudor esonerato: l’ora più buia per la dinastia Agnelli

Tempi bui per la dinastia Agnelli, John Elkann, Stellantis e perfino per la Juventus, che oggi ha annunciato l’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Un campionato che era iniziato bene ma che è andato in calando con cinque pareggi e tre sconfitte. Risultati che hanno pesato come un macigno sul futuro del tecnico croato.

Tudor esonerato, Juve in crisi

La panchina bianconera nella prossima partita contro l’Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre, sarà affidata momentaneamente a Massimiliano Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Una soluzione interna che però non sarà definitiva, con il club torinese a caccia del nome giusto per risollevare la propria stagione. I nomi più gettonati al momento sono quelli dell’ex ct azzurro Luciano Spalletti e dell’ex tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ma sono diverse le ipotesi allo studio del management bianconero con nomi di Roberto Mancini o Daniele De Rossi o quelli non italiani come Xavi o Terzic. Altra ipotesi potrebbe essere quella del ritorno di Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus, anche se sembra una suggestione difficilmente percorribile, nonostante sia arrivato, nel frattempo, l’addio di Cristiano Giuntoli.

John Elkann ai lavori “in prova”