Ecco chi sono i tennisti convocati per la Coppa Davis a Bologna: unico assente Sinner che non ha dato la disponibilità

Un appuntamento importante

Sono appena usciti i nomi dei tennisti italiani convocati per le finali di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori accompagneranno Filippo Volandri nella nuova avventura sportiva. L’unico assente è Jannik Sinner, che ha appena vinto il Six Kings Slam di Riad in Arabia Saudita, dominando su Carlos Alcaraz in finale per 6-2 e 6-4.

Ma il morale tra gli atleti italiani, come ha evidenziato Volandri, rimane alto: «Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca». Si tratta di una confidenza che si basa «sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi».

Ecco i nomi dei tennisti azzurri convocati per la Coppa Davis a Bologna: manca solo Jannik Sinner

Il capitano degli azzurri ha spiegato che l’impegno in Coppa Davis non è da sottovalutare, ma tutti gli atleti sono pronti ad affrontare le nuove sfide con la massima determinazione. «Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall’Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un’ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l’impegno con la massima convinzione». Quanto all’assenza di Jannik Sinner, Volandri si è limitato a dire che il campione «non ha dato la sua disponibilità per il 2025», anche se «la Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua». Al di là di ciò, Il leader dei tennisti italiani è sicuro che «Jannik tornerà presto a far parte della squadra».

Adesso, però, l’attenzione di Volandri è focalizzata sulle gare e sull’impegno profuso dai compagni di squadra: «Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra. A Bologna, sarà ancora una volta un’entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni».