«Date il Nobel per la Pace a Trump»: la lettera-appello dei familiari degli ostaggi israeliani al Comitato per il premio

«Vi imploriamo»

La richiesta è arrivata nel giorno in cui in Egitto si aprono i negoziati sul Piano Usa per Gaza, che mette al centro anche la riconsegna di coloro che ancora si trovano nelle mani di Hamas

Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani ha inviato una lettera ai membri del Comitato per il Premio Nobel per la Pace chiedendo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceva l’onorificenza.

«Vi scriviamo come famiglie che hanno vissuto un’oscurità indescrivibile, famiglie strappate ai loro cari in cattività, che vivono ogni giorno con il dolore di una sedia vuota attorno al tavolo e con la disperata speranza che i nostri cari tornino a casa. Oggi ci rivolgiamo a voi con grande gratitudine e un senso di urgenza, per implorarvi di assegnare il Premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump», hanno scritto.

La richiesta arriva dopo la presentazione da parte di Trump del Piano in 20 punti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza e liberare gli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023, e nel giorno in cui, dopo l’apertura ai negoziati da parte di Hamas, i negoziatori si trovano a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per discutere l’attuazione del piano.

