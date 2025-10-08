Cristiano Ronaldo batte un altro record: è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

Cinque volte pallone d'oro

Cristiano Ronaldo segna l’ennesimo gol, questa volta in banca. Il cinque volte Pallone d’Oro è infatti il ​​primo calciatore al mondo a diventare miliardario secondo il Bloomberg Billionaire Index, che lo ha inserito nella sua classifica con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari. Superiore al suo rivale storico, Lionel Messi.

Una ricchezza enorme

Una ricchezza cresciuta da quando Ronaldo si trasferisce in Arabia Saudita, ricoperto d’oro da un contratto faraonico, mentre Messi vola negli Stati Uniti per giocare nell’Inter Miami, di cui acquisirà una quota al suo ritiro, con la possibilità di recuperare terreno rispetto ai guadagni stratosferici del portoghese. Ronaldo ha percepito stipendi per oltre 550 milioni di dollari tra il 2002 e il 2023. Una cifra incredibile.

Ventidue volte capocannoniere

L’ingresso nell’olimpo dei paperoni arriva sul finale di una eccezionale e longeva carriera che l’ha proiettato in testa alla classifica dei calciatori che hanno segnato più gol in competizioni ufficiali, facendone 22 volte il capocannoniere dei tornei a cui ha partecipazione, e che ne ha imbottito la bacheca di trofei, tra cui cinque Champions League, sette scudetti con Real Madrid, Manchester United e Juventus e un campionato europeo con il suo Portogallo. E cinque palloni d’oro.

Stipendio record in Arabia

In estate si era parlato di un possibile addio all’Arabia Saudita, ma il nuovo contratto lo ha confermato al club. Già con l’accordo precedente percepiva 270 milioni di euro in due anni , ma il nuovo biennale è ancora più incredibile: circa 570 milioni di euro, con un bonus alla firma di 28,6 milioni, che può salire a 44 milioni se completerà il secondo anno di contratto . A questo si aggiunge una quota del 15% del club valutata 38,6 milioni, senza contare i bonus legati alla vittoria della Saudi Pro League e della Scarpa d’Oro. Ronaldo disputerà i mondiali del 2026 con il suo Portogallo, poi lascerà la nazionale. Il sogno, non facile, è quello di chiudere alzando l’unico trofeo che gli manca.