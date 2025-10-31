Cori fascisti in una sede di FdI, il Pd attacca. Roscani: “Gn di Parma commissariata, niente lezioni dalla sinistra”

La polemica

Dopo la notizia apparsa su alcuni quotidiani, è indirizzata a Giorgia Meloni la richiesta da parte del Pd di condannare i cori fascisti intonati in una sede di Fratelli d’Italia a Parma. Nel video, registrato nei locali di Borgo del Parmigianino, nel centro della città emiliana, i presenti cantano il brano “Me ne frego”, con versi come “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore!” “Duce, Duce”. Immediata la reazione di Fratelli d’Italia, che ha risposto con chiarezza alla gazzarra sollevata dai deputati del Pd.

La replica: “Già commissariata federazione provinciale di Gioventù Nazionale”

“Gioventù Nazionale ha provveduto immediatamente appena appreso il fatto, a commissariare la federazione provinciale di Gn di Parma, comunicandolo con una nota nelle prime ore del mattino e ben prima della pubblicazione del video”, ha detto il deputato di FdI, Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale.

“Abbiamo dimostrato con chiarezza e nettezza come si agisce di fronte a questi episodi, ribadendo che non c’è spazio nel nostro movimento per comportamenti incompatibili con i valori della libertà e della democrazia. Allo stesso tempo – insiste Roscani – non accettiamo lezioni dalla sinistra e aspettiamo ancora dai vertici nazionali del Partito democratico che fino ad oggi non hanno detto una parola di condanna, o preso le distanze, quando giovani esponenti del Pd si facevano fotografare con indosso magliette inneggianti alle Brigate Rosse”.