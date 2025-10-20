“Continueremo a lavorare con serietà”: Meloni celebra il terzo governo più longevo della storia repubblicana

Destra vuol dire stabilità

Non è solo una data simbolica, ma la conferma che i governi di destra garantiscono più stabilità: l'esecutivo Meloni diventa il terzo più longevo dopo i due guidati da Berlusconi

“Oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all’altezza del mandato che ci avete affidato”, conclude la premier.

Una data che arriva simbolicamente dopo l’approvazione di venerdì in Consiglio dei ministri della legge di bilancio, di cui circola già una bozza attesa in settimana in Parlamento.

Non è un caso: con la destra i governi durano di più

Superato a quota 1093 giorni, il governo Craxi, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni Ai primi due posti restano il Berlusconi II, con un record di 1412 giorni, seguito dal Berlusconi IV. Nel frattempo, dalle parti di FdI cominciano i preparativi per festeggiare l’anniversario dei tre anni di governo Meloni, che cade il 23 ottobre. Manifestazioni in ogni Regione sono previste sabato 25, a partire da quella romana in programma al Parco dei Principi.

Quella di oggi non rappresenta solo una data simbolica, ma la conferma che i governi di destra garantiscono una stabilità che i governi di sinistra non sono mai stati in grado di assicurare alla nazione: l’esecutivo Meloni diventa infatti il terzo più longevo dopo i due guidati da Berlusconi.

Ecco la classifica dei dieci governi più longevi della storia repubblicana

Con 1.093 giorni di durata dal giuramento, il 22 ottobre del 2022, eguaglia la durata del governo Craxi (4 agosto 1983-primo agosto 1986). Ai primi due posti ci sono due dei quattro governi Berlusconi: il Berlusconi II ha il record di durata con 1.412 giorni in carica (11 giugno 2001-23 aprile 2005) seguito dal Berlusconi IV e ultimo con 1.287 giorni (8 maggio 2008-16 novembre 2011).

Più del governo Meloni solo Berlusconi

Sul podio della longevità nei quasi 80 anni dalla Repubblica ci sono quindi tutti governi di centrodestra, mentre l’esecutivo presieduto da un esponente del centrosinistra con la vita più lunga è al quinto posto il governo Renzi (22 febbraio 2014-12 dicembre 2016) con 1.024 giorni. Meloni è inoltre nona nella classifica dei presidenti del Consiglio per durata dell’incarico tra vari governi guidata da Berlusconi con 3.339 giorni, seguito da Andreotti (2.219), De Gasperi (2.458), Moro (2.279), Fanfani (1.659), Prodi (1.608), Craxi (1.353) e Rumor (1.104).