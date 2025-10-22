Comunisti col Rolex: deputato si toglie l’orologio prima dell’intervista tv (video). È polemica in Francia

Chi è il parlamentare

Comunisti col Rolex anche in Francia, anche se stavolta la marca è diversa. Accade poco prima di una diretta sull’emittente televisiva BFMTV, quando il deputato di estrema sinistra Louis Boyard si mette in tasca l’orologio poco prima di essere intervistato. Il gesto del parlamentare del partito di Melenchon non passa inosservato e diventa quindi materia di discussione sui social network, come se il deputato ribelle avesse qualcosa da nascondere. Potrebbe essere un Rolex? Un Omega? Quante migliaia di euro vale? Perché togliersi l’orologio prima di un’intervista? Il 2+2 suona troppo facile: se si vuole mantenere il profilo pauperista, non si può ostentare, suonerebbe ipocrita.

Dopo la bufera mediatica, il diretto interessato ha fornito la sua versione dei fatti. “Non indossavo un orologio di lusso. Ma un Tissot da 295 euro”, ha detto il deputato della estrema sinistra francese in una replica su X. Boyard ha anche elencato una sfilza di orologi che non si vedevano dai tempi della prima comunione di un bambino degli anni ’70: tutti Casio, valutati tra i 59,90 e i 119 euro.

Comunisti col Rolex? No, col Casio

“Mi dispiace deludervi, ma non ho un Rolex”, ha replicato inacidito il deputato di LFI di Val-de-Marne. Louis Boyard ha aggiunto che il Tissot nascosto era un regalo dei suoi amici per il suo 25esimo compleanno e che, prima di “interviste o set, mentre parlo con le mani, posso sbatterlo sui tavoli, quindi ho preso l’abitudine di toglierlo”. Peccato che l’intervista fosse in piedi. Inutile dire che ha attaccato la destra trumpiana, che lo ha voluto demonizzare. Certi comunisti, anche senza Rolex, soffrono di manie di persecuzione.

Louis Boyard e la vergogna della ricchezza, come il grillino che veste Prada

Il video è stato poi trasmesso senza verificare nulla, né il prezzo dell’orologio scivolato in tasca né le motivazioni per rimuoverlo dal polso. Questo è sufficiente per far dire a Louis Boyard che si è trattata di una campagna di “disinformazione”.

Il comportamento del parlamentare francese ha ricordato quello dell’europarlamentare grillino Furore, che ha posato con gadget firmati e una borsa Prada, per poi cancellare tutte le foto da Instagram dopo che il caso era scoppiato mediaticamente. Almeno in questo caso ci è stata risparmiata la lagna del complotto.