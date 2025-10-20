Campania, Avs tenta il colpaccio con la candidata “palestinese napulitana”. Il Vesuvio alle spalle che ricorda Teocoli

Mai dire gol

Cosa c’è di meglio di un’eroina palestinese naturalizzata napoletana da piazzare in lista per le regionali in Campania? Avs non ci pensa due volte. La coppia Bonelli- Fratoianni che in fatto di candidature è imbattibile (vedi Soumahoro e Ilaria Salis) ci riprova e punta tutto su Souzan Fatayer, “‘na palestinese napulitana”, come si legge in una grafica sul suo profilo social che fa da manifesto elettorale. Con tanto di Vesuvio alle spalle che fa molto cartolina. Sulla copertina di Facebook campeggia un grande cuore con i colori della Palestina e la scritta “my heart is with Palesitine” e tanto basta come biglietto da visita.

Avs lancia la candidata palestinese napulitana con il Vesuvio alle spalle

Docente all’Università Orientale di Napoli, mediatrice culturale negli ospedali e Donna per la pace nel 2003 e 2005. La biografia è perfetta per rappresentare il partito più pro Pal del Parlamento. E poi quel tocco partenopeo che non guasta. “Io sono italo-palestinese che vive da 40 anni a Napoli e sono candidata nelle circoscrizione meridionale con Alleanza Verdi Sinistra. Sono nata a Nablus, in Palestina. Sono arrivata a Napoli nel 1984, lo stesso anno in cui qui arrivava Diego Armando Maradona”, scrive la candidata utilizzando il più classico dei luoghi comuni. Da allora, spiega in un post su Instagram, “penso in napoletano. Questa terra mi ha accolta da quarant’anni e mi restituisce un valore inestimabile: l’umanità della sua gente”.

L’ironia del web: all’inizio pensavo fosse Caccamo