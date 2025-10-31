Brunelli, presidente di Confedilizia Bologna, picchiata dopo un dibattito sulla casa con Ilaria Salis. FdI: grave aggressione

"La sinistra condanni"

Aggredita alle spalle da uno sconosciuto e gettata violentemente a terra: viso tumefatto ed ematomi sul volto. È successo giovedì pomeriggio a Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia, che poco prima aveva avuto un incontro pubblico acceso con l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis e gli attivisti di Plat e le famiglie che nei giorni scorsi avevano occupato l’immobile di Asp in via Don Minzoni 12. L’evento si è svolto alla facoltà di Lettere di Unibo in via Zamboni 38, dove Brunelli è entrata per assistere all’assemblea.

«All’improvviso sono stata raggiunta da uno sconosciuto, che mi ha detto solamente due parole: ‘Ritira tutto’. Poi, mi ha spinta e buttata per terra ed è scappato», ha detto Brunelli al Resto del Carlino, precisando «non ho idea di chi sia stato e non riesco a dare un senso alle parole così generiche che mi ha rivolto l’aggressore. Non riesco, in ogni caso, a vedere dei collegamenti diretti con la Salis, e credo anzi che avesse tutto l’interesse perché andasse tutto bene mentre era a Bologna».

Bignami (FdI): solidarietà a Brunelli per la grave aggressione

«Grave quanto accaduto a Bologna all’ex presidente di Confedilizia Bologna, Elisabetta Brunelli, che è stata aggredita per aver espresso contrarietà a un intervento di Ilaria Salis nella Facoltà di Lettere». A dirlo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

«Come sempre – prosegue Bignami – Fratelli d’Italia ribadisce che in nessun modo va impedito il diritto e la libertà a poter esprimere le proprie opinioni anche se non condivise. Un diritto che purtroppo oggi in più occasioni la sinistra mette in discussione, assumendo posture antidemocratiche e illiberali. E questo in particolare a Bologna dove tra manifestazioni violente, proteste ad occupazioni abusive e un’inquietante saldatura con il mondo proPal le Forze dell’ordine sono spesso vittime di aggressioni. All’avvocato Brunelli solidarietà e vicinanza con l’auspicio che il silenzio ambiguo della sinistra termini e ci sia una presa di coscienza forte contro questi episodi di violenza e sopraffazione».

Lisei: “La sinistra condanni l’aggressione a Brunelli”

«Grave – commenta il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei – che rappresentanti delle istituzioni come la Salis alimentino e legittimino con le loro parole e la loro presenza questi collettivi. Mi auguro adesso che ci sia una condanna unanime netta e ferma per quanto accaduto, soprattutto a sinistra, dove andrebbe rotto quel silenzio ambiguo in cui da troppo tempo si nasconde».

Spaziani Testa: “Speriamo che i carabinieri trovino il vigliacco che l’ha aggredita”

«Pochi minuti prima Brunelli era al telefono con me e mi raccontava, ascoltata da qualcuno – scrive in un post su ‘X’ il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa – le sue impressioni sull’assemblea del movimento Plat (quello che ha tentato di opporsi al noto sfratto di qualche giorno fa) svoltasi, con la partecipazione di Ilaria Salis, presso la facoltà di Lettere dell’Università di Bologna».

«Né io né Elisabetta Brunelli sappiamo chi sia il vigliacco che ha aggredito alle spalle una donna in una via isolata, procurandole diverse ferite al volto. Ma confidiamo che i Carabinieri lo scoprano. Nel frattempo – conclude Spaziani Testa – a Elisabetta va il mio abbraccio e la vicinanza di tutta la Confedilizia».