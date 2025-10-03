Articolo 18, green pass e contratti a 5 euro: qui Landini nessuno l’ha visto (mai) arrivare

A Gaza, dopo tanta e ingiustificata sofferenza, si spera nello spiraglio aperto dalla proposta di pace targata Trump e Maurizio Landini – che si professa pacifista – che fa? Organizza l’ennesima giornata di “caos” per distrarre l’opinione pubblica e aizzarla contro il governo Meloni: facendone pagare il prezzo, in tutti i sensi, ai lavoratori italiani. L’ultima, grottesca, trovata del pasdaran del sindacalismo politicizzato è utilizzare la tragedia dei gazawi e la vicenda della Flotilla per tirare la volata a quella «rivolta» con la quale, da quando è arrivato a Palazzo Chigi il destra-centro, cerca disperatamente di intestarsi la questione sociale in Italia e la leadership del campo largo. Nei primi tre anni gli è andata decisamente male, dato che la compagine guidata da Meloni ha risposto ai lavoratori con i fatti (dal taglio strutturale del cuneo fiscale alla riduzione degli scaglio Irpef) agli scioperi “preventivi” della Cgil: convocati puntualmente (sic) prima ancora della presentazione della manovra. E poi smentiti, altrettanto puntualmente, dall’azione del governo.

Ma tant’è: l’ex leader della Fiom non è certo tipo da scoraggiarsi, anche davanti ai ripetuti flop. E allora, dopo il tonfo clamoroso dei referendum contro il Jobs Act e per la cittadinanza facile, ci riprova per l’ennesima volta adesso intestandosi furbescamente – seguito a ruota da Elly Schlein, ormai in piena sindrome da gregaria del duo Landini-Conte – la causa della Flotilla: con lo scopo di mobilitare gli italiani a un nuovo sciopero generale. In diretta a SkyTg24 giustificava così la ragione principale del “bloccare tutto” (copyright dell’Usb, i puri con cui la Cgil contro cui sta rischiando di perdere la testa della «rivolta») in Italia: in quanto a Gaza «è in atto una violazione del diritto internazionale». Tesi che sfida ogni ordine logico e nesso di causalità costituzionale: non a caso la sortita è stata respinta come «illegittima» dal garante degli scioperi.