Affidopoli, per Ricci gli imbarazzi non finiscono mai: spunta tra gli indagati anche il suo ex capo di gabinetto

Il cerchio si stringe

Terminata la campagna elettorale nelle Marche con un bel flop per Matteo Ricci, il cerchio si stringe attorno a lui e l’ombra di Affidopoli riemerge con tutte le sue opacità. Spunta anche Massimiliano Amadori, l’ex capo di gabinetto dell’ex sindaco di Pesaro e ancora nel gabinetto del sindaco Andrea Biancani, tra gli indagati nell’inchiesta Affidopoli. Il nome di Amadori per la Procura pesarese potrebbe essere una figura chiave, un ‘ponte’ tra politica e amministrazione, che avrebbe reso operative le indicazioni che partivano dall’alto e quindi concretizzando gli affidamenti e le sponsorizzazioni.

Affidopoli, spunta il nome di Massimiliano Amadori, ex capo di gabinetto di Ricci

Dal 9 settembre 2019 al 17 giugno 2024 Massimiliano Amadori ha gestito il gabinetto di Ricci, subentrando a Franco Arceci (anche lui indagato) dopo il pensionamento. Per lui è scattata un’accusa di corruzione (la stessa di Ricci): la Procura di Pesaro ritiene che, «nella qualità di incaricato di pubblico servizio e nei fatti anche di pubblico ufficiale», abbia «interferito illegittimamente nella genesi dei provvedimenti emessi dai funzionari competenti», anche nella gestione di forniture e servizi pagati, in parte, da enti pubblici e fondazioni».

Affidopoli, il ruolo di Amadori

Amadori, che aveva ricevuto l’incarico dopo il pensionamento di Franco Arceci (altro iscritto nel registro), è tutt’ora nello staff del primo cittadino Andrea Biancani, estraneo all’indagine. Per gli inquirenti, Amadori avrebbe avuto un ruolo di raccordo tra l’amministrazione e le associazioni Opera Maestra e Stella polare, presiedute da Stefano Esposto, assegnatarie di lavori e incarichi con modalità ritenute irregolari, in alcuni casi frazionando strumentalmente gli appalti per consentire l’affidamento diretto.

Affidopoli, 25 indagati

L’iscrizione nel registro degli indagati di Amadori è emersa dopo che gli è stato notificato un avviso di accertamento tecnico non ripetibile sul cellulare di Massimiliano Santini; altra figura chiave, l’ex braccio destro dell’ex sindaco Ricci per quanto riguarda gli eventi, che secondo gli inquirenti avrebbe favorito le associazioni di Esposto in cambio di denaro. I nuovi accertamenti sono stati disposti – ricostruisce Rainews- su richiesta del difensore dello stesso Santini, Gioacchino Genchi: sotto esame, in particolare, un secondo profilo Whatsapp usato per lavoro.

Gli indagati nella cosiddetta Affidopoli ora sono venticinque. In difesa di Amadori interviene proprio Ricci: “Un lavoratore eccezionale, serio e onesto. Sono certo che dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti contestati”, scrive in una nota.