Addio a Ace Frehley, fondatore e storico chitarrista dei Kiss: è tra i chitarristi metal più forti di sempre

Una vita in salita

Ace Frehley, storico chitarrista dei Kiss, è morto all’età di 74 anni: è stato uno dei volti iconici del rock mondiale. La notizia è stata annunciata dalla famiglia, che in una nota ha parlato di un dolore “profondo e inconsolabile”. All’anagrafe Paul Daniel Frehley, nato a New York il 27 aprile 1951, è stato è stato uno dei membri fondatori dei Kiss, la band che negli anni ’70 ha ribaltato il rock con il suo mix di glamour, teatralità ed heavy metal. I fan lo conoscevano come “The Spaceman, , per il suo particolare trucco argentato e i riferimenti fantascientifici.

Frehley ha contribuito abbondantemente al successo del gruppo, dopo aver firmato alcuni dei brani più amati dagli ascoltatori, come Cold Gin e Shock Me. Negli ultimi tempi, il musicista era stato vittima di i una caduta nella sua casa di Morristown, in New Jersey, riportando un’emorragia cerebrale che lo aveva portato al ricovero in terapia intensiva. Si è spento nella serata del 16 ottobre.