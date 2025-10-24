A Milano la “congiura” dei riformisti: se perde in Campania, Schlein va a casa. Picierno liquida il campo largo: “Surreale…”

Il caos del Pd

“Partecipare o meno all’incontro diventa una scelta di campo…”, sintetizza oggi “Open”, a proposito dell’adunata dei riformisti del Pd oggi a Milano, che in realtà è un sottogruppo nato dal distacco tra il leader della corrente minoritaria, Stefano Bonaccini. Ci saranno molti, o quasi tutti, tranne Stefano Bonaccini, tra coloro che non sono di stretta osservanza “schleiniana”: Lia Quartapelle, Pina Picierno, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Simona Malpezzi, Graziano Delrio, Piero Fassino, Sandra Zampa, Walter Verini, Elisabetta Gualmini, Paola De Micheli, Filippo Sensi con ospiti di “area”, tra i quali Tito Boeri, Daniela Fumarola, Sofia Ventura, Tommaso Nannicini, Francesco Longo, Simone Gamberini, Luca Stanzione, Federico Valtolina. Interverrà Beppe Sala, il sindaco di Milano. Parleranno, tra gli altri, Piero Fassino, Sandra Zampa, Walter Verini, Elisabetta Gualmini, Paola De Micheli, Filippo Sensi. Molti di questi parlamentari ed eurodeputati, lo scorso maggio, firmarono una lettera pubblicata su la Repubblica in vista del referendum dell’8 e 9 giugno. In quel documento annunciavano l’intenzione di votare «sì» ai quesiti su cittadinanza e imprese appaltanti, ma di astenersi sugli altri tre referendum, discostandosi dalla linea di Schlein, che invece indicava cinque sì. La lettera provocò inevitabilmente un terremoto all’interno del Pd. Oggi, in avanscoperta, è andata Pina Picierno, la più agguerrita nell’opposizione a Elly Schlein, che a giudizio di tutti rischia la poltrona se dovesse perdere le Regionali in Campania col “campo largo” a trazione grillina.

Pd all’esame dei riformisti, una sfida alla Schlein

“Il campo largo non sa più a quali acrobazie parlamentari appellarsi, e il voto in Parlamento europeo sulla illegittimità del regime di Lukashenko ha toccato punte surreali”, dice oggi la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in un intervento sul Foglio, lanciando l’evento di oggi, al Teatro Parenti di Milano, dal titolo “Crescere. Il contributo dei riformisti Pd”. Le sue parole sono durissime. “Se addirittura su Lukashenko non riusciamo a trovare un denominatore comune – aggiunge – risulta difficile non vedere nella testardaggine un limite alla stessa unità. Credo non sia più rinviabile una sintesi e una guida chiara”. Poi la Picierno passa all’attacco del partito. “Vogliamo che il Pd torni ad essere lo spazio della democrazia e della partecipazione che si fa partito, riconosciuto da tutti gli italiani, anche di diverso orientamento. Non quello che è adesso, in cui alcuni di noi chiesero un vero confronto già in occasione del fallimento del referendum di giugno. I confronti non servono per chiacchierare ma per correggere ciò che va corretto”, dice ancora, stavolta in un’intervista al Quotidiano Nazionale.

