A Firenze la “Rivoluzione del fare”: comizio a sostegno di Tomasi dei leader del centrodestra. Segui la diretta

Politica - di Redazione - 10 Ottobre 2025 alle 18:13

Platea stracolma in piazza San Lorenzo a Firenze per il comizio conclusivo della campagna elettorale per le regionali in Toscana. “Pronti a portare la Rivoluzione del fare” il titolo dell’incontro a sostegno Alessandro Tomasi candidato governatore, già sindaco di Pistoia. Dal palco si alterneranno tutti i leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi.

“Facciamo sentire la forza del centrodestra qui in Toscana”, ha detto il leader di Noi moderati ricordando lo straordinario risultato elettorale nella Marche e in Calabria. “Facciamoci sentire, qui vicino so che c’è Matteo Renzi”, ha aggiunto Lupi invitando il pubblico ad applaudire.

 

