Vittorio Sgarbi va a votare e pubblica le prime foto dopo il ricovero. “Sono più marchigiano di un marchigiano…”

Il voto nelle Marche

“Mi sento più marchigiano di un marchigiano…”. Vittorio Sgarbi, da qualche settimana dimesso dalla clinica nella quale era stato ricoverato per una depressione, ieri sera si è recato alle urne nel comune di San Severino Marche, dove ha fissato la sua residenza dal 2017, per esprimere il proprio voto in occasione delle elezioni regionali per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del consiglio delle Marche. Accompagnato dalla compagna Sabrina Colle e dall’avvocato Giampaolo Cicconi, Sgarbi ha votato presso la sezione numero 9. Ad accoglierlo al suo arrivo in città è stato il sindaco, Rosa Piermattei.

Poi, sui social, Sgarbi ha pubblicato le foto. Solo qualche giorno fa il critico d’arte si era detto “molto amareggiato” per l’iniziativa di sua figlia Evelina che ha presentato un’istanza convinta che il critico d’arte abbia bisogno di un amministratore di sostegno. E aveva assicurato che il 28 ottobre all’udienza fissata dal Tribunale di Roma ci sarà. Sgarbo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘, confessando di essere “proprio offeso, addolorato” riferisce poi che “lentamente” si sta riprendendo (sei mesi fa fu ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una forte depressione), e rivela: “La mia medicina è stata soprattutto Sabrina (Sabrina Colle, la sua compagna dal 1997, ndr) che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Anzi volete sapere una cosa? Sabrina ed io ci sposiamo”. Quando? “Subito, appena possibile”, aveva risposto. Ooi alla domanda su quale sarà la prima cosa che dirà alla figlia quando la incontrerà in tribunale, risponde: “Beh, le chiederò se vuole per caso un’altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo”. ” La figlia, poi, aveva smentito la storia della borsa.