Giunte sinistre
Vicesindaca di Savona ubriaca alla guida, per il Pd non è successo niente. Manterrà pure la delega all’educazione
Elisa Di Padova, la vicesindaca di Savona che ha fatto un grave incidente stradale mentre guidava ubriaca alla guida di uno scooter nella notte di Ferragosto, rompendosi e una clavicola e coinvolgendo la figlia minorenne, resterà al suo posto. Per la giunta Pd è come se non fosse successo niente. L’atto ufficiale, ma sarebbe meglio dire, la pantomima, si è consumata in aula consiliare con tanto di annuncio ad uso di fotografi e giornalisti e scambio di lettere strappacuore.
Un’operazione di facciata imbarazzante, che ha spiazzato l’opposizione e i cittadini. A indignare i savonesi, che sui social hanno commentato con post incendiari la decisione del sindaco di Savona Marco Russo e della sua maggioranza di centrosinistra, la scelta di confermare tutte le deleghe di Elisa Di Padova anche da assessore.
Grave incidente stradale a Savona: vicesindaca Pd positiva all’alcoltest, denunciata. “La notizia nascosta come un segreto di Stato”
Quindi l’esponente dem conserverà incredibilmente persino la delega all’Educazione. Sarà curioso vederla spiegare nelle scuole, ai giovani alunni come funziona un alcol test. Quello a cui l’ha sottoposta la Polizia stradale ha segnato 1,9 grammi per litro rispetto al limite massimo di 0,5. In pratica 4 volte oltre la soglia consentita.