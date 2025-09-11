Usa, nessun rispetto dai Democratici: interrompono il momento di silenzio per Charlie Kirk alla Camera dei rappresentanti (video)

La vergogna in aula

Nemmeno davanti alla morte c’è chi riesce a placare il proprio odio. Durante il minuto di silenzio per la morte di Charlie Kirk, i democratici ha iniziato a urlare chiedendo un minuto di silenzio per i bambini morti in una sparatoria a scuola in Colorado. La deputata repubblicana Lauren Boebert ha poi spiegato che se i progressisti avessero atteso il proprio turno, l’attenzione si sarebbe concentrata anche sulle altre vittime. Ma così non è stato, visto che come al solito la sinistra americana ha scelto di applicare il sistema “figli e figliastri” persino in un momento di commemorazione funebre. Non c’è da stupirsi se sui social impazzano commenti disdicevoli su Kirk, con cui diverse persone cercano di giustificare la sua morte. Non è accaduto soltanto in America, ma anche in Italia.

I democratici interrompono il momento di silenzio per Charlie Kirk: Nessun rispetto

A quanto pare i dem americani non sanno comportarsi, ma è ben noto che l’onestà intellettuale non sia il loro forte. Al di là di ciò, la deputata repubblicana Susie Lee ha provato a calmare le acque, spiegando ai democratici che “la violenza politica ci terrorizza tutti e questo modo di fare non è d’aiuto per nessuno”. A far precipitare la situazione è stato il rappresentante democratico Joe Morelle che, secondo quanto riporta Axios, ha minimizzato il momento di silenzio: “Non lo facciamo neanche per i politici caduti”. Un giudizio piuttosto classista, che guardacaso proviene dalla bocca di un uomo di sinistra. Giù la maschera, ancora una volta i democratici hanno dimostrato di non essere veramente dalla parte del popolo e degli oppressi. Non gli sarebbe costato nulla accettare qualche minuto di silenzio per Charlie Kirk, ma il rancore della sinistra, a quanto pare, non conosce alcun limite.