Us Open
Trump tifava per Sinner? Le smorfie di dispiacere dopo la vittoria di Alcaraz fanno il giro del web (video)
Donald Trump tifava per Jannik Sinner nella finale degli US Open? Il presidente degli Stati Uniti ha assistito al match che l’azzurro ha perso in 4 set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.
L’iberico ha trionfato, diventando anche il nuovo numero 1 del mondo. Sui social rimbalzano i video che fotografano i momenti iniziali della festa di Alcaraz, che sale sugli spalti per festeggiare con il suo team. Le telecamere indugiano anche su Trump e l’espressione del presidente è tutta un programma. Sguardo tra l’infastidito e il disgustato, smorfia eloquente. La clip diventa rapidamente virale, con battute e commenti ironici: “Forse Trump pensava che Alcaraz fosse messicano”, uno dei tweet più apprezzati.
Trump’s reaction to Alcaraz is hilarious#USOpen pic.twitter.com/y2VPYpfDmH
— ajmail (@youvegotajmail) September 7, 2025