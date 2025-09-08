Edicola SOSTIENICI

Us Open

Trump tifava per Sinner? Le smorfie di dispiacere dopo la vittoria di Alcaraz fanno il giro del web (video)

Sport - di Marta Lima - 8 Settembre 2025 alle 09:23

Donald Trump tifava per Jannik Sinner nella finale degli US Open? Il presidente degli Stati Uniti ha assistito al match che l’azzurro ha perso in 4 set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

L’iberico ha trionfato, diventando anche il nuovo numero 1 del mondo. Sui social rimbalzano i video che fotografano i momenti iniziali della festa di Alcaraz, che sale sugli spalti per festeggiare con il suo team. Le telecamere indugiano anche su Trump e l’espressione del presidente è tutta un programma. Sguardo tra l’infastidito e il disgustato, smorfia eloquente. La clip diventa rapidamente virale, con battute e commenti ironici: “Forse Trump pensava che Alcaraz fosse messicano”, uno dei tweet più apprezzati.

