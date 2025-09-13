Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Trump Nato Ucraina

L'ultimatum

Ucraina, Trump alla Nato: “Basta chiacchiere, volete la pace? Stop al petrolio russo e dazi alla Cina”

Una lettera esplosiva del presidente su Truth Social: "Non è la mia guerra. È la guerra di Biden e Zelensky. Io sono qui per fermarla. 7.118 vite perse solo la scorsa settimana. Pazzesco!"

Esteri - di Alice Carrazza - 13 Settembre 2025 alle 16:17

Una lettera aperta, indirizzata «a tutte le nazioni della Nato e al mondo», e pubblicata sul suo profilo Truth Social. Così il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha scelto di alzare i toni sulla guerra in Ucraina, scandendo un ultimatum che non lascia margini a interpretazioni. «Questa non è la guerra di Trump (non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente!), è la guerra di Biden e Zelensky – ha scritto il tycoon – Io sono qui solo per aiutare a fermarla, e a salvare migliaia di vite russe e ucraine (7.118 vite perse solo la scorsa settimana. Pazzesco!)».

L’ultimatum di Trump agli alleati

Il messaggio non è un invito. «Sono pronto a imporre pesanti sanzioni alla Russia quando tutte le Nazioni della Nato avranno accettato, e iniziato, a fare la stessa cosa, e quando tutte smetteranno di comprare petrolio dalla Russia». Il presidente punta il dito contro la mancanza di compattezza – e coerenza – dell’Alleanza, sottolineando che «l’impegno a vincere è stato ben lontano dal 100%, e l’acquisto di petrolio russo, da parte di alcuni, è stato scioccante! Ciò indebolisce enormemente la vostra posizione negoziale e il vostro potere di contrattazione nei confronti della Russia».

Leggi anche

Dietro queste parole si intravede un bersaglio preciso: la Francia di Emmanuel Macron. Se infatti all’Eliseo parlano con tono baldanzoso di soldati e carri armati da spedire al fronte, davanti al gas russo Macron si dilegua come un illusionista da cabaret. Nel luglio 2024, il TurkStream ha pompato in Europa un bel +37% rispetto al mese prima: dipendenza lampante, che però Parigi nasconde sotto il tappeto dell’ipocrisia. È così che la fanfara bellicista di Monsieur le Président, quando entra in scena il Gnl, si affloscia miseramente.

“Non sprecate il mio tempo né quello degli americani”

E allora, ecco l’avvertimento: «Se la Nato farà ciò che dico, la guerra finirà rapidamente! In caso contrario, state solo sprecando il mio tempo, e il tempo, l’energia e il denaro degli Stati Uniti». Queste le condizioni di Trump. «In ogni caso, io sono pronto a “partire” quando lo sarete voi. Ditemi solo quando?».

Stringere Pechino nella morsa

C’è però un passaggio inatteso: il presidente non si limita a guardare a Mosca, ma propone di colpire Pechino. «Credo che la Nato, come gruppo, che impone dazi dal 50% al 100% alla Cina, da revocare completamente una volta terminata la guerra con Russia e Ucraina, sarà di grande aiuto per porre fine a questa guerra mortale, ma ridicola». Poi spiega: «La Cina ha un forte controllo, e persino una stretta, sulla Russia, e questi potenti dazi spezzeranno quella presa».

Si tratta di una strategia di rottura: usare l’economia come arma geopolitica, trasformando l’alleanza militare in un blocco commerciale compatto sotto l’egida americana. Il tavolo è ribaltato, ora si fa pressione. 

Washington parla chiaro: non intende farsi trascinare oltre e se la Nato non vorrà seguire il copione dalla Casa Bianca, che vada pure avanti per conto proprio.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Alice Carrazza - 13 Settembre 2025