“Troppe lacrime per Kirk, parlava male delle donne nere”: chi è Karen Attiah, l’editorialista licenziata dal Washington Post

Karen Attiah, editorialista del Washington post, è stata licenziata per i suoi commenti social “alla Odifreddi” dopo la morte di Charlie Kirk. La giornalista americana aveva preso criticato l’ondata di dolore e solidarietà per l’attivista conservatore ucciso la scorsa settimana durante un’apparizione in un campus universitario nello Utah.

“Nessuna commozione, è roba tra maschi bianchi”

Attiah ha detto di aver adempiuto al suo dovere giornalistico condannando la violenza, sebbene la vittima fosse un uomo che parlava male delle donne nere. “Le donne nere non hanno la potenza di elaborazione del cervello per essere prese sul serio. Devi andare a rubare lo slot di una persona bianca”, si legge nei commenti di Kirk, citati da Attiah.

Nei messaggi della editorialista si citano anche la violenza delle armi da fuoco e sui “doppi standard morali”. In un post su Substack, Attiah, che è afro-americana, ha affermato che il quotidiano ha giudicato “inaccettabili” i suoi messaggi in cui, dopo la morte di Kirk, l’editoralista aveva espresso avversione per la violenza politica e frustrazione per la mancanza di impegno dell'”America bianca” nel limitare le armi facili.

Attiah avev che Tyler Robinson, 22 anni, è stato accusato di aver ucciso Kirk, un maschio bianco, rafforzando il suo precedente commento sulla risposta della società alla violenza da parte degli uomini bianchi.

Per il Washington Post le parole della giornalista sono “inaccettabili”

“Washington D.C. non ha più un giornale che riflette le persone che serve”, ha scritto. “Quello che mi è successo fa parte di una più ampia epurazione delle voci nere dal mondo accademico, dagli affari, dal governo e dai media – un modello storico tanto pericoloso quanto vergognoso – e tragico”.

Il suo licenziamento riflette una tendenza più ampia in cui i dipendenti hanno affrontato conseguenze per i post critici nei confronti di Kirk o percepiti come celebrativi della sua morte. Il licenziamento di Attiah arriva poco dopo che MSNBC ha licenziato l’analista politico Matthew Dowd per aver definito Kirk una figura “divisiva” che diffondeva “incitamento all’odio”.

Chi è Karen Attiah

Nata nel nord-est del Texas da genitori nigeriano-ghanesi, Karen Attiah ha studiato Comunicazione alla Northwestern University e ha conseguito un master in Affari internazionali alla Columbia University. Ha lavorato come consulente per i media della Banca Mondiale, reporter freelance e professoressa a contratto alla Columbia. Attiah è un praticante di arti marziali e concorrente di Muay Thai, vincendo una medaglia d’argento agli US Muay Thai Open 2021.

Karen Attiah è una scrittrice, commentatrice ed editrice americana nota per il suo lavoro su razza, genere, cultura, diritti umani e affari internazionali.

È entrata a far parte del Washington Post nel 2014, è diventata redattrice fondatrice della sezione Global Opinions nel 2016 ed è stata promossa a editorialista nel 2021. In queste ore il licenziamento,