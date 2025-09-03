“Tajani ci fai schifo”, insulti vergognosi dei giovani del Pd. Il centrodestra insorge: “Schlein chieda scusa”

"Veri" democratici crescono

Malan: "Ormai il Pd è un partito di estrema sinistra dove non ci sono più freni e il senso dello Stato è del tutto assente". Giovani "democratici" seminatori di odio

“Tajani ci fai schifo”. Intollerabile attacco al vicepremier da parte dei giovani virgulti del Pd. “Gravi e ingiustificabili gli insulti al ministro degli Esteri da parte dei Giovani democratici. Il senso della politica risiede nel dialogo e nel confronto, anche acceso, ma non c’è mai spazio per l’odio”. “Proprio nei giorni di Santa Rosa qui a Viterbo, in cui celebriamo l’unione di un’intera comunità, siamo impegnati a riflettere su come rimanere coesi di fronte alle sfide globali del nostro tempo. Inoltre, la presenza di una figura istituzionale di alto profilo come Tajani dovrebbe essere percepita da tutti con orgoglio”: sono le parole di Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/Ecr.

I giovani del Pd seminano odio contro Tajani

Accade che i giovani “democratici” abbiano dato il peggio disseminando per le vie della città manifesti e scritte vergognose. “Tajani ci fai schifo”, si legge. I manifesti mostrano una foto che immortala il ministro mentre stringe la mano a Netanyahu e sono a firma dei Giovani Democratici. E pensare che il trasporto della Macchina di Santa Rosa quest’anno è dedicato alla pace nel mondo. Iniziano i dem in erba a gettare il seme dell’odio. “Caro ministro, le sue belle parole si sporcano di ipocrisia e complicità al massacro di un popolo. Esigiamo una presa di posizione che parta dal riconoscimento dello stato di Palestina alla promozione di sanzioni a Israele: solo azioni concrete portano alla pace, delle sue frasi di circostanza non sappiamo che farcene”, spiegano dai Giovani Democratici. Che “esigono”, non chiedono. Bella prova di capacità di dialogo da parte dei “figli” di Elly….

Il centrodestra fa quadrato intorno a Tajani: “Schlein chieda scusa”

Si dissocia la sindaca di Viterbo Chiara Frontini che ha espresso solidarietà al ministro Tajani. “Non si usa Santa Rosa, da sempre simbolo dell’unità cittadina, per fare politica. Anche nel nostro consiglio comunale verrà discussa prossimamente una mozione a sostegno della causa dei due Popoli, due Stati. Ma non è oggi la giornata in cui alzare il tono della polemica. Per questo voglio esprimere il massimo della vicinanza al ministro Tajani per gli attacchi ricevuti”. Da tutta Forza Italia si moltiplica la vicinanza al ministro e vicepremier per questa pessima pagina di intolleranza e di inciviltà da parte dei giovani del Pd. “La segretaria Elly Schlein chieda scusa e prenda le distanze da una deriva estremista che alimenta odio e disinformazione”.

Malan: “Roba da far rimpiangere il vecchio Pci”

“Solidarietà al ministro Antonio Tajani. Ormai il Pd è un partito di estrema sinistra dove non ci sono più freni e il senso dello Stato è del tutto assente“, scrive su X il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan. “Roba da rimpiangere il vecchi Partito comunista finanziato dall’Unione Sovietica”. Questi attacchi offendono il lavoro di tutto il governo, che, con un impegno concreto e riconosciuto, ha reso l’Italia il Paese europeo che più ha accolto bambini e malati di Gaza, garantendo cure e assistenza a centinaia di persone. Tajani si è molto speso in tal senso ed è semplicemente indecente ricoprire i fatti con il fango. Colpire questo operato con slogan falsi e offensivi significa sminuire un’azione di solidarietà che dà prestigio al nostro Paese. “Il Pd conferma di non saper distinguere il confronto politico dal dileggio personale: un degrado che offende le istituzioni e svilisce la democrazia”.

Inquietante silenzio del Pd

Insultare un ministro degli Esteri che sulla grave crisi mediorientale non lesina energie con tutto il governo per ricercare ogni spiraglio utile a definire sbocchi negoziali in funzione della pace e del rispetto dei diritti dei popoli significa fare della demagogia a buon mercato. Questi giovani hanno avuto pessimi maestri… Inquietante il silenzio del PD. “Passate tante ore, lascia stupefatti l’atteggiamento silente dei dirigenti del Pd al limite dell’accondiscendenza. Avanti così e le colpe dei figli ricadranno inevitabilmente sui loro genitori politici”. Così sui social Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.