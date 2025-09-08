Strage a Gerusalemme: 6 morti per un attacco terroristico su un bus. Hamas festeggia: “Operazione eroica”

Medio Oriente in fiamme

“Operazione eroica, una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo”, è stato il commento di Hamas alla strage di questa mattina, a Gerusalemme, dove sei persone sono morte nell’attacco terroristico avvenuto all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Alle prime quattro vittime si è infatti aggiunta un’altra persona deceduta all’ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme. L’attacco sarebbe stato sferrato da uomini armati su un autobus. Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom due terroristi sono stati “neutralizzati”, si legge sul Jerusalem Post.

Strage a Gerusalemme, Hamas esulta

Le squadre d’emergenza hanno trasferito cinque persone con gravi ferite da arma da fuoco negli ospedali di Gerusalemme. Diverse persone con ferite lievi causate da frammenti di vetro sono state medicate sul posto. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta tenendo ”una valutazione della situazione di sicurezza” con i leader dell’apparato di difesa in seguito all’attacco di Gerusalemme est nel quale hanno perso la vita cinque persone. Lo ha annunciato l’ufficio di Netanyahu con una nota. La quinta vittima dell’attacco terroristico a Gerusalemme est è una donna sui 50 anni. Lo ha precisato l’ospedale Shaare Zedek dove era stata trasportata la vittima con ferite gravi. Le altre vittime dei due attentatori sono quattro uomini, un cinquantenne e tre trentenni.

I due attentatori sono invece stati uccisi da ”un agente di sicurezza e da un civile presenti sulla scena che hanno aperto il fuoco contro i terroristi”, come ha spiegato la polizia in una nota, secondo quanto riporta Channel 12.

Hamas ha elogiato l’attacco terroristico a Gerusalemme definendolo un'”operazione eroica”. In una nota, Hamas ha parlato di una “operazione che è una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo” Israele. Hamas non ha rivendicato l’azione e non si è assunto la responsabilità dell’attacco, ma ha invitato i palestinesi della Cisgiordania a “intensificare il confronto con l’occupazione e i suoi coloni”.