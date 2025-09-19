Stefano De Martino rapinato dell’orologio da 40mila euro nel centro di Milano: “Lasciami o ti sparo”

Conduttore sotto choc

Rapinato dell’orologio di lusso e minacciato: è il film dell’ennesimo colpo in centro a Milano, ma stavolta la vittima è un volto notissimo della tv: Stefano De Martino.

“Lasciami o ti sparo”: così ha intimato al conduttore di Affari Tuoi, uno dei malviventi che con il “trucco dello specchietto” lo ha derubato dell’orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano.

Il popolare ballerino e conduttore televisivo era in via Castelbarco ed è prima stato toccato da un scooter allo specchietto. Quando ha sporto la mano per rimetterlo a posto è subentrato un secondo scooter con due uomini in sella che hanno cercato di sfilargli l’ orologio. Avrebbe anche cercato di resistere ma uno dei rapinatori gli avrebbe gridato: “Lasciami o ti sparo” e Stefano De Martino a quel punto avrebbe desistito.

L’orologio in questione è un Patek Philippe da 40mila euro. De Martino è un appassionato di orologi, nel corso delle puntate va in onda solitamente con un altro orologio di valore, un Santos di Cartier, come si vede nella foto Ansa.

A Milano, in particolare nel quadrilatero della moda, le rapine di orologi di lusso sono sempre più frequenti. Una lunga scia di rapinati, aggrediti e talvolta picchiati. Una delle ultime vittime è stato nell’agosto scorso un imprenditore 52enne che è stato scippato anch’egli dell’orologio di lusso, del valore di oltre trentamila euro. In quell’occasione, gli inquirenti riuscirono a identificare e catturare il responsabile: un pregiudicato nordafricano.

È un’estate piena di spiacevoli contrattempi per il conduttore Rai, che ha già sporto denuncia recentemente per le immagini circolate sul web di un suo incontro intimo con la sua attuale compagna. Il filmato è stato carpito dalle telecamere di sicurezza interne ed è finito su alcuni siti. Su questa vicenda, dai contorni ancora non chiari, gli inquirenti stanno indagando anche per revenge porn.