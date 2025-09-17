Spray urticante alla cena elettorale della candidata di FdI nella Marche. Panico in sala, lei: “Un sabotaggio”

"Non ci faremo intimidire"

Spray urticante alla cena elettorale della candidata di Fratelli d’Italia. Episodio increscioso martedì ad Ascoli Piceno, come fa sapere lo staff di Francesca Pantaloni, assessore comunale e candidata di Fdi alle prossime elezioni regionali nelle Marche: “Ignoti hanno diffuso spray urticante all’interno della sala” del ristorante “Mister Ok”, dove oltre 300 persone stavano partecipando all’evento elettorale organizzato per lei dal suo collega all’Urbanistica: l’assessore Gianni Silvestri. Lo spray ha generato “momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti”. E “alcuni partecipanti hanno accusato lievi sintomi di intossicazione, ma senza gravi conseguenze”.

Marche, spry urticante alle cena elettorale di FdI

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma fondamentale è stato il pronto intervento dello staff del ristorante. Che, spiegano dai collaboratori di Pantaloni, “ha gestito con professionalità la situazione, permettendo alla serata di proseguire”. La cena si è dunque conclusa “tra applausi e parole di incoraggiamento. A dimostrazione che nessun atto di intimidazione può fermare la voglia di partecipazione e di rinnovamento che anima questo percorso”.

La candidata Fdi: “Non un gesto sconsiderato, ma sabotaggio”

La candidata di FdI nella coalizione di Franceso Acquaroli va dritta al punto: “Quanto accaduto non è stato un semplice gesto sconsiderato. È chiaro che qualcuno voleva sabotarci, perché ha paura di questa nuova classe politica, di questo nuovo modo di fare politica: vicino alle persone, trasparente, senza compromessi. Noi non ci faremo intimidire: episodi come questo ci confermano che siamo sulla strada giusta. E che il cambiamento che stiamo portando avanti è reale e fa paura a chi non vuole perdere vecchi privilegi”.

“Un fatto molto grave”, aggiunge parlando all’Adnkronos Eleonora Leonardi, segretaria regionale FdI delle Marche. “Sono gesti violenti che possono causare, anzi hanno causato, un malessere ad alcune persone. Sono episodi che vanno assolutamente denunciati e temo siano anche in scia a un periodo in cui il confronto politico sta diventando scontro”. Tra l’altro un gesto del genere avrebbe potuto causare situazioni molto gravi – ha evidenziato Leonardi -. Sulla pelle dei marchigiani è ancora vivo il ricordo di ciò è successo alla Lanterna Azzurra di Corinaldo: è inammissibile utilizzare uno strumento, che è stato accertato dalla giustizia abbia causato anche delle morti, con una leggerezza ed una superficialità del genere”. “Un comportamento assolutamente non tollerabile in un clima che dovrebbe essere quello del confronto sulle idee e non certo dello scontro”.