Prende il via da oggi, mercoledì 10 settembre, la nuova edizione della Social card “Dedicata a te”, lo strumento anti-povertà alimentare destinato alle famiglie a basso reddito. Al contrario della maggior parte dei sussidi, per questa carta non sono i cittadini a presentare la domanda, ma la procedura di assegnazione è automatica. In particolare, l’elenco dei beneficiari viene trasmesso dall’Inps ai Comuni. Gli aventi diritto, spiega il Corriere della Sera, saranno individuati automaticamente tra i nuclei familiari residenti in Italia e in possesso di un Isee ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Il contributo è pari a 500 euro l’anno per nucleo familiare, erogato tramite carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile: messa a disposizione da Poste Italiane attraverso Postepay. Questo strumento di sostegno economico introdotto dal governo Meloni e rivolto alle famiglie in difficoltà, prevedeva un contributo di 382,50 euro che dallo scorso anno l’esecutivo ha innalzato nella sua entità. Inoltre, la modalità di erogazione tramite una carta prepagata, gestita da Poste Italiane, ha semplificato l’accesso ai fondi per i beneficiari, riducendo le barriere burocratiche. L’iniziativa è stata accolta positivamente.

Solo le opposizioni, che al governo hanno lasciato sole molte fasce della popolazione, hanno avuto il coraggio di criticare. Alcuni hanno sottolineato che l’importo, seppur utile, non era sufficiente per coprire le esigenze di famiglie numerose o con situazioni economiche particolarmente critiche. Nonostante ciò, la Social Card ha consentito di affrontare con maggiore serenità le spese, un sostegno importante per molte famiglie italiane, i cui guadagni sono per la maggior parte fagocitati dalle spese obbligate.