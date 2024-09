La Social Card “Dedicata a Te” sale a 500 euro: 1,33 milioni di famiglie ne possono usufruire

A settembre la Social Card “Dedicata a Te” torna con alcune novità significative. Questo strumento di sostegno economico introdotto dal governo Meloni e rivolto alle famiglie in difficoltà, prevede un contributo massimo di 500 euro, dai 382,50 euro dello scorso anno;e un’estensione dei beneficiari a circa 1,33 milioni di famiglie italiane. La Social Card 2024 è riservata ai nuclei familiari residenti in Italia composti da almeno tre persone, con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Viene data priorità alle famiglie con almeno un componente nato dopo il 31 dicembre 2010; seguite da quelle con un componente nato dopo il 31 dicembre 2006. Sono escluse le famiglie che già percepiscono altre forme di sostegno economico, come l’Assegno di Inclusione, la NASpI, o la Cassa Integrazione.​

La misura consiste in un contributo di 500 euro per nucleo familiare: erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, fornite da Poste Italiane tramite la società controllata Postepay. Le carte sono nominative e vengono consegnate presso gli uffici postali abilitati. Una volta ritirata, la carta è operativa con l’accredito del contributo a partire dal mese di settembre 2024​.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità, ovvero: alimenti (esclusi gli alcolici); carburante, abbonamenti ai trasporti pubblici locali. La lista dei prodotti acquistabili è stata ampliata rispetto al 2023, includendo prodotti DOP e IGP: ortaggi e prodotti da forno surgelati, oltre a tonno e carne in scatola​. In caso di smarrimento della carta, è possibile richiederne una nuova presso gli uffici postali. La ricarica del bonus per chi ha già ricevuto la carta nel 2023 avverrà automaticamente sulla stessa carta, una volta che il nuovo documento sarà attivato​.

Ci sono delle date importanti da non dimenticare per i beneficiari della Social Card “Dedicata a Te”. 16 dicembre 2024: deve essere effettuato il primo pagamento, pena la decadenza dal beneficio; 28 febbraio 2025: tutte le somme devono essere spese entro questa data, altrimenti il credito residuo verrà azzerato.

Nella sua edizione del 2023, la Social Card “Dedicata a Te” ha aiutato circa 1,3 milioni di famiglie, fornendo un contributo di 382,50 euro; poi incrementato dal governo di altri 77,80 euro per ciascuna carta; per un totale di 460,30 euro per famiglia. Questo contributo è stato utilizzato principalmente per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, rappresentando un sostegno concreto per molte famiglie alle prese con l’aumento del costo della vita.

Inoltre, la modalità di erogazione tramite una carta prepagata, gestita da Poste Italiane, ha semplificato l'accesso ai fondi per i beneficiari, riducendo le barriere burocratiche. L'iniziativa è stata accolta positivamente. Alcuni hanno sottolineato che l'importo, seppur utile, non era sufficiente per coprire le esigenze di famiglie numerose o con situazioni economiche particolarmente critiche. Nonostante ciò, la Social Card ha consentito di affrontare con maggiore serenità le spese, un sostegno importante per molte famiglie italiane, i cui guadagni sono per la maggior parte fagocitati dalle spese obbligate.