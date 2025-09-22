Sciacallaggio di Nardella su Meloni, il pranzo in tv con le rovine di Gaza di sfondo: l’ignobile fotomontaggio

La figuraccia web

“sciacallaggio” di Dario Nardella. Dopo i mal di pancia di Schlein e della sinistra tutta per le pastarelle di Meloni a Domenica In per promuovere la Cucina Italiana patrimonio Unesco. Dopo i post vergognosi di Andrea Scanzi sulla medesima materia grondanti fiele e offese. Ecco arrivare l’eurodeputato dem, già sindaco di Firenze, postare un qualcosa che definire indegno è dire poco. Fotomontaggio della Ci mancava loDopo i mal di pancia di Schlein e della sinistra tutta per le pastarelle di Meloni a Domenica In per promuovere la Cucina Italiana patrimonio Unesco. Dopo i post vergognosi di Andrea Scanzi sulla medesima materia grondanti fiele e offese. Ecco arrivare l’eurodeputato dem, già sindaco di Firenze, postare un qualcosa che definire indegno è dire poco. Fotomontaggio della tavolata al Colosseo ma senza Colosseo: dietro ci sono le rovine di Gaza. E quindi il piagnisteo imbarazzante e lacrimevole. Stanno male, aveva ragione Galeazzo Bignami sere fa a definire lo stato in cui versa la sinistra. Post e fotomontaggio di Meloni con Gaza “Mentre a Gaza muoiono bambini e centinaia di migliaia di persone fuggono dalle macerie, la Presidente Meloni va in tv a parlare di cucina e pasticcini. Due situazioni che non possono convivere – scrive Nardella. Poi sale in cattedra: “Da sindaco ho imparato che non puoi saltare da un dramma a uno spettacolo come in un Truman Show se hai responsabilità istituzionali. Una premier consapevole dovrebbe essere: seria, composta, all’altezza delle tensioni che viviamo in questi mesi nel mondo. Invece Meloni usa la Rai per uno spot personale. E lo chiamano “servizio pubblico”? Eccone un altro che non sa tenere a freno il livore. “Inadeguata. Fuori tempo. Fuori luogo. Oggi – scrive Nardella- mentre l’Italia sciopera per chiedere attenzione sul massacro in Medio Oriente, il governo ride a tavola. Che infinita tristezza”. Sbaglia, è lui a farci infinita tristezza. E non solo a noi, evidentemente, se gli utenti frequentatori della sua pagina gli scrivono: “Da post come questo affiora la nullità delle argomentazioni”.

Il web sbertuccia Nardella: “Hai sbianchettato Gualtieri…”

Molti i giudizi impietosi contro Nardella. Pensava di fare colpo? Invece no, c’è chi non condivide affatto l’accostamento con Gaza di un’iniziativa che il governo è impegnato a seguire. “Si ridicolizza da solo, caro signor Nardella…”. E poi l’ipocrisia imbarazzante dove la mettiamo? Barbara P. lo fa a fettine: “Nella foga nel confezionare questo photoshop ha dimenticato di inserire anche il sindaco Pd Gualtieri, presente anch’esso al banchetto. Banchetto organizzato, come credo lei sappia benissimo, da governo e Anci per proporre la cucina italiana patrimonio dell’Unesco. Se lei fosse stato ancora sindaco, sono sicura avrebbe partecipato ben volentieri a questa iniziativa…”. Che figuraccia. Il post preparato con cura non gli porta molto consenso. Tutt’altro.

“Ad essere triste sei tu”