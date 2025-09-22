La figuraccia web
Sciacallaggio di Nardella su Meloni, il pranzo in tv con le rovine di Gaza di sfondo: l’ignobile fotomontaggio
Ci mancava lo “sciacallaggio” di Dario Nardella. Dopo i mal di pancia di Schlein e della sinistra tutta per le pastarelle di Meloni a Domenica In per promuovere la Cucina Italiana patrimonio Unesco. Dopo i post vergognosi di Andrea Scanzi sulla medesima materia grondanti fiele e offese. Ecco arrivare l’eurodeputato dem, già sindaco di Firenze, postare un qualcosa che definire indegno è dire poco. Fotomontaggio della tavolata al Colosseo ma senza Colosseo: dietro ci sono le rovine di Gaza. E quindi il piagnisteo imbarazzante e lacrimevole. Stanno male, aveva ragione Galeazzo Bignami sere fa a definire lo stato in cui versa la sinistra.
Post e fotomontaggio di Meloni con Gaza
“Mentre a Gaza muoiono bambini e centinaia di migliaia di persone fuggono dalle macerie, la Presidente Meloni va in tv a parlare di cucina e pasticcini. Due situazioni che non possono convivere – scrive Nardella. Poi sale in cattedra: “Da sindaco ho imparato che non puoi saltare da un dramma a uno spettacolo come in un Truman Show se hai responsabilità istituzionali. Una premier consapevole dovrebbe essere: seria, composta, all’altezza delle tensioni che viviamo in questi mesi nel mondo. Invece Meloni usa la Rai per uno spot personale. E lo chiamano “servizio pubblico”? Eccone un altro che non sa tenere a freno il livore. “Inadeguata. Fuori tempo. Fuori luogo. Oggi – scrive Nardella- mentre l’Italia sciopera per chiedere attenzione sul massacro in Medio Oriente, il governo ride a tavola. Che infinita tristezza”. Sbaglia, è lui a farci infinita tristezza. E non solo a noi, evidentemente, se gli utenti frequentatori della sua pagina gli scrivono: “Da post come questo affiora la nullità delle argomentazioni”.
Il web sbertuccia Nardella: “Hai sbianchettato Gualtieri…”
Molti i giudizi impietosi contro Nardella. Pensava di fare colpo? Invece no, c’è chi non condivide affatto l’accostamento con Gaza di un’iniziativa che il governo è impegnato a seguire. “Si ridicolizza da solo, caro signor Nardella…”. E poi l’ipocrisia imbarazzante dove la mettiamo? Barbara P. lo fa a fettine: “Nella foga nel confezionare questo photoshop ha dimenticato di inserire anche il sindaco Pd Gualtieri, presente anch’esso al banchetto. Banchetto organizzato, come credo lei sappia benissimo, da governo e Anci per proporre la cucina italiana patrimonio dell’Unesco. Se lei fosse stato ancora sindaco, sono sicura avrebbe partecipato ben volentieri a questa iniziativa…”. Che figuraccia. Il post preparato con cura non gli porta molto consenso. Tutt’altro.
“Ad essere triste sei tu”
“Caro Nardella la tristezza siete voi del Pd che non sapete più cosa fare e dire”. E c’è chi gli fa presente che la sindaca Funaro giorni fa e andata tutta sorridente all’inaugurazione della pasticceria “Giorgio”, un’istituzione a Firenze: allora Nardella non aveva nulla da eccepire?. Insomma uno sciacallaggio triste quello di Nardella. I dem stessi gliele cantano: così non andremo da nessuna parte…