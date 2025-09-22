Trova le differenze
Domenica in…digesta per l’opposizione smemorata: gli 80 secondi di Meloni? Gentiloni parlò 45 minuti, Conte 10
Meloni: la mia partecipazione a Domenica In? Ennesima polemica sul nulla
Unirai: per Gentiloni e Conte nessuno gridava allo scandalo
Il riferimento dei 45 minuti a Domenica In è a Paolo Gentiloni, all’epoca presidente del Consiglio. Eppure in quel caso nessuno parlò o scrisse di TeleGentiloni. Come sottolinea il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, la presenza di un premier a Domenica in non è un inedito: «Paolo Gentiloni fu ospite nel marzo 2017 da presidente del Consiglio, 45 minuti di intervista in studio. Giuseppe Conte intervenne in diretta nel febbraio 2020 da premier in collegamento per circa 10 minuti. Ministri come Alfonso Bonafede, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza parteciparono più volte tra il 2019 e il 2021. Allora nessuno gridò allo scandalo. Fa sorridere quindi l’indignazione a corrente alternata: un po’ di memoria aiuterebbe».