Domenica in…digesta per l’opposizione smemorata: gli 80 secondi di Meloni? Gentiloni parlò 45 minuti, Conte 10

Trova le differenze

Domenica in…digesta per l’opposizione, che ha protestato vibratamente per un intervento di poco più di un minuto della premier Giorgia Meloni, intervenuta con uno dei volti più noti del Pd, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in una occasione bipartisan e nella quale la premier ha parlato delle pastarelle della domenica, non certo un tema politico. #Domenicain si apre con il presidente Meloni che celebra la cucina italiana: “Il mio pranzo della domenica è legato alle pastarelle” pic.twitter.com/gQhhgdRtQC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 21, 2025

Meloni: la mia partecipazione a Domenica In? Ennesima polemica sul nulla

«La polemica delle opposizioni – ha commentato domenica sera la premier in un post social – riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con “Domenica In”, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al Sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me.

Un esempio concreto di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura.

Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico – qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti. In ogni caso, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo».

Unirai: per Gentiloni e Conte nessuno gridava allo scandalo

Il riferimento dei 45 minuti a Domenica In è a Paolo Gentiloni, all’epoca presidente del Consiglio. Eppure in quel caso nessuno parlò o scrisse di TeleGentiloni. Come sottolinea il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai, la presenza di un premier a Domenica in non è un inedito: «Paolo Gentiloni fu ospite nel marzo 2017 da presidente del Consiglio, 45 minuti di intervista in studio. Giuseppe Conte intervenne in diretta nel febbraio 2020 da premier in collegamento per circa 10 minuti. Ministri come Alfonso Bonafede, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza parteciparono più volte tra il 2019 e il 2021. Allora nessuno gridò allo scandalo. Fa sorridere quindi l’indignazione a corrente alternata: un po’ di memoria aiuterebbe».