Roma, aggressione choc di una baby gang di stranieri: sfregiato un bambino a bastonate in faccia

Violenza feroce

Brutale aggressione a un ragazzino, a Fidene, nella periferia di Roma, durante una festa di compleanno in un parco pubblico, dove si erano radunati amici e parenti del festeggiato. Il ragazzino è stato prima preso di mira con insulti, poi brutalmente aggredito con un bastone da alcuni ragazzini stranieri, tra i 7 e i 10 anni. Bastonate pesanti che hanno causato gravi ferite al viso del bambino, tanto da dover essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì ed è stato denunciato dai comitati di quartiere. La polizia del Distretto di Fidene, ha individuato e denunciato tre bambini, di 7 , 9 e 11 anni, di origine straniera, presenti al parco con le rispettive famiglie. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, sono ancora in corso per chiarire ulteriori responsabilità. L’episodio rappresenta l’ennesimo caso di violenza giovanile denunciato dai residenti della zona.

Il bambino, ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I, resta ancora in prognosi riservata anche se non sembra in pericolo di vita. Da chiarire ancora le responsabilità di ogni singolo ragazzino coinvolto che comunque non è imputabile in quanto minori di 14 anni. Ma le segnalazioni sono comunque partite anche per individuare eventuali colpe da parte dei genitori, che non è chiaro se fossero anch’essi presenti nel parco.